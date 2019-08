Claudia Gerini paparazzata a Formentera con le figlie Rosa e Linda

La bella Claudia Gerini, 47 anni compiuti, sfoggia un costume intero stile Baywatch a Formentera, mentre si rilassa e gioca con le sue due amate figlie, Rosa, di 15 anni e Linda, di 9 anni. Le foto sono state scattate in esclusiva per “Oggi.it” e mostrano la Gerini in forma perfetta mentre indossa un costume rosso fuoco con zip e si diverte nelle acque cristalline di Formentera, una delle più belle località balneari europee. Claudia è una mamma amorevole e rilassata, che si gode i giochi sulla spiaggia con le sue figlie, si fa seppellire nella sabbia e mostra un sorriso solare e invidiabile.

La prima figlia, Rosa, è nata dal matrimonio con Alessandro Enginoli, e Linda invece, è nata grazie alla relazione con il cantante Federico Zampaglione. Nelle foto Claudia appare molto attenta, dolce ed affettuosa con le figlie.

Rosa ha gli stessi occhi della madre ed è già apparsa come attrice nella fiction andata in onda su Rai 1, “L’aquila – Grandi speranze“. Fiction che è piaciuta molto al pubblico italiano ed ha ricevuto molti applausi nella primavera appena trascorsa.

Linda invece, non ha ancora compiuto 10 anni, ma ha già duettato con papà Zampaglione, nell’ultimo album dei Tiromancino, anche questo molto gradito dal pubblico italiano e non.

Claudia invece, al cinema con “A mano disarmata“, è stata recentemente avvistata in compagnia di Simon Clementi. In una recente intervista, Claudia ha affermato: “Esco, vedo gente, sperimento, ma la mia priorità sono le mie due figlie, con loro mi diverto come nessun altro“.