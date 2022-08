Claudia Gerini: "Nel mio nuovo film mi sono ispirata a Barbara D’Urso"

Ascolta questo articolo

Claudia Gerini è pronta a ritornare al cinema con “Il ragazzo e la tigre (The Tiger’s Nest)“, che vede la regia di Brando Quilici, e “I migliori giorni“, la nuova fatica diretta da Massimiliano Bruno insieme a Edoardo Leo, ove quest’ultimo sarà anche tra i protagonisti della pellicola.

Nella recente intervista riportata dal sito “Leggo“, Claudia Gerini ha voluto parlare sia di “The Tiger’s Nest” e soprattutto de “I migliori giorni”. Proprio nel film di Edoardo Leo ammette di essersi ispirata a Barbara D’Urso, dal momento che il suo ruolo è quello di presentatrice.

Le parole di Claudia Gerini

Attualmente l’attrice si sta godendo i suoi successi, ove nei giorni scorsi ha vinto il “Premio Internazionale Basilicata” presentata a bordo di un Frecciarossa a Maratea, ed ha fatto da madrina ai giovani talenti della prima edizione di “Young Blood“, il contest dedicato agli attori lanciato da “Alice nella città”.

Inizialmente parla della sua carriera e decide di dare un piccolo consiglio ai giovani attori che desiderano spiccare il volo al cinema. Per farlo decide di collegarsi al suo passato: “Ripenso a quel sogno, a quella speranza, a quell’energia, al desiderio di sbocciare e dimostrare, di cercare l’occasione. Mi fa tenerezza. Sono passati tanti anni ma nel profondo l’approccio, probabilmente, è sempre lo stesso, anche se oggi i ragazzi hanno altri mezzi“.

Pensando al suo presente, e anche al suo futuro, Claudia Gerini parla dei due nuovi ruoli che ha ottenuto nelle due pellicole: “In ‘Tiger’s Nest’ mi sono cimentata con un personaggio nuovo per me: una donna determinata di grande spiritualità, una sorta di suora laica che gestisce un orfanotrofio e cerca un ragazzo della struttura. Abbiamo girato anche in Nepal, un’esperienza pazzesca. Ne ‘I migliori giorni’ interpreto una presentatrice televisiva molto agguerrita e ambiziosa, per le cui pose aggressive mi sono ispirata un po’ a Barbara D’Urso“.