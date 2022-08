Claudia Gerini, l’annuncio choc poco fa. Ecco come sarà il futuro della famosa attrice

Ascolta questo articolo

Claudia Gerini è una delle attrici più celebri ed talentuose del cinema italiano. Nel corso della sua lunga carriera, ancora densa di soddisfazioni, ha preso parte a pellicole di grande successo, basti ricordare ‘La passione di Cristo’ e ‘Non ti muovere‘, che le è valso la candidatura al David di Donatello.

In occasione di una serata dedicata al contest per giovani Young Blood, la nota attrice ha ricevuto il Premio Internazionale Basilicata e ha annunciato i suoi progetti per il futuro. Si tratta di un vero e proprio scoop, è in cantiere una nuova produzione in cui interpreterà una parte davvero inedita per lei: ecco di cosa si tratta.

L’annuncio

La celebre attrice si è sempre spesa per i giovani, facendo tesoro del suo bagaglio artistico per aiutare queste giovani promesse del cinema a muovere i primi passi in un mondo piuttosto impervio e ricco di ostacoli. Ospite di questo evento a Maratea, Claudia Gerini ha ricordato con nostalgia i suoi esordi: “Ripenso a quel sogno, a quella speranza, a quell’energia, al desiderio di sbocciare e dimostrare, di cercare l’occasione. Mi fa tenerezza“.

Ora è una delle attrici più importanti del panorama italiano, la sua carriera va ancora a gonfie vele e presto tornerà nel grande schermo con delle nuove produzioni. L’attrice romana ha poi colto l’occasione per sbottonarsi sul suo futuro lavorativo, regalando ai fan delle anticipazioni davvero inedite: per la prima volta vestirà i panni di una suora.

Claudia Gerini ha parlato con entusiasmo di questa sua nuova parte: “In ‘Tiger’s Nest’ mi sono cimentata con un personaggio nuovo per me. Una donna determinata di grande spiritualità, una sorta di suora laica che gestisce un orfanotrofio e cerca un ragazzo della struttura. Abbiamo girato anche in Nepal, un’esperienza pazzesca”. L’uscita del film è prevista per il prossimo ottobre, ci sono tutti i presupposti affinchè sia un grande successo.