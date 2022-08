Claudia Gerini, l’annuncio choc in diretta Tv dalla D’Urso: "Mi faccio suora"

Ascolta questo articolo

Claudia Gerini è una delle attrici più celebri del mondo del panorama italiano, protagonista di tante produzioni di successo. Apprezzata per la sua indiscutibile bellezza e femminilità, l’attrice è salita alla ribalta negli anni 90′ con le prime apparizioni in film diventati cult, come ‘Viaggi di nozze‘ e ‘Sono pazzo di Iris Bond’, entrambi di Carlo Verdone.

Proprio per la sua grande popolarità, stanno destando grande scalpore le ultime dichiarazioni che ha rilasciato in una intervista a cuore aperto. L’attrice ha deciso di lasciarsi andare sugli aspetti più inediti della sua vita privata e professionale, confessando una cosa mai rivelata prima: ecco di cosa si tratta.

L’annuncio choc

La nota attrice è reduce dalla vittoria del Premio Internazionale Basilicata ricevuto nella splendida cornice di Maratea. Di recente si era parlato di lei per un post sui social, dove si è mostrata in costume promuovendo la cosiddetta body positivity, cioè quel movimento sociale incentrato alla lotta all’accettazione del corpo in qualunque aspetto si mostri.

Proprio a tal proposito, la Gerini ha voluto chiarire esplicitamente il motivo di quel post: “In realtà ho fatto quel post in modo molto spontaneo, non mi ero nemmeno resa conto di aver fatto un gesto che andasse proprio in quella direzione, ma mi fa piacere contribuire con il mio messaggio“.

Per quanto riguarda il suo futuro professionale, la nota attrice tornerà in scena con nuovi film, quali per esempio ‘I migliori giorni’ e ‘Tiger’s Nest’. Proprio in quest’ultimo progetto vestirà per la prima volta dei panni assolutamente inediti, cioè quelli di una donna religiosa: “In “Tiger’s Nest” mi sono cimentata con un personaggio nuovo per me: una donna determinata di grande spiritualità, una sorta di suora laica che gestisce un orfanotrofio e cerca un ragazzo della struttura. Abbiamo girato anche in Nepal, un’esperienza pazzesca”. Sicuramente c’è grande curiosità di vederla in queste nuove vesti, seppur solo cinematografiche.