Claudia Gerini in costume al mare, la foto nella bufera sui social: l’occhio cade su quel dettaglio

Claudia Gerini è una delle attrici italiane più amate e famose. I suoi film sono delle pietre miliari del cinema italiano, per citarne qualcuno basti ricordare ‘Viaggi di nozze’, ‘Grande, grosso e… Verdone’, ‘Tutta colpa di Freud’. Oltre che per il grande talento, la nota attrice è da sempre una vera e propria icona di bellezza acqua e sapone, apprezzata da tutti per le sue forme sinuose e generose.

Negli ultimi giorni sta spopolando sul web una sua foto al mare, dove è stata paparazzata in costume in un momento di relax in spiaggia. La nota attrice non si è mostrata affatto risentita di questi scatti ed anzi ne ha approfittato per fare un post su Instagram sulla body positive. Questa iniziativa ha scatenato una vera e propria bufera social: ecco cosa è successo.

Il post della Gerini

La bellissima attrice 51enne ha dimostrato ancora una volta di che pasta è fatta, sfoggiando un carisma ed una personalità non da tutti. Paparazzata in vacanza dove è stata fotografata in forma non proprio smagliante, almeno per i cultori del fitness, la Gerini ha voluto fare della sana autoironia, suscitando notevoli apprezzamenti tra i suoi fan.

La nota attrice ha commentato così gli scatti rubati: “Beccata a Isola di Espalmador…Certo…. Mi potevo impegnare un po’ di più con gli allenamenti…. Il più delle volte la palestra l’ho trovata chiusa!!! E si vede….Ma diciamo che ci stiamo difendendo discretamente”. Grazie a questa iniziativa ha voluto essere un grande esempio di body positive, cioè quel movimento incentrato sul promuovere l’accettazione di tutti i corpi al di là dalla taglia, colore della pelle ecc…

Tra i suoi followers i commenti sono stati perlopiù positivi, in molti hanno evidenziato la sua bellezza al naturale senza filtri, grande esempio di rottura rispetto agli odierni canoni estetici. Qualcun altro ha criticato invece il fatto che l’attrice abbia quasi cercato di ‘giustificarsi‘, seppur ironicamente, per non essere in linea rispetto alla discutibile comune idea di bellezza.