Claudia Galanti torna a parlare della figlia Indila

Claudia Galanti, modella paraguaiana ed ex moglie di Arnaud Mimran, torna a parlare dell’enorme dolore che la accompagna ogni giorno dalla morte improvvisa della figlioletta Indila; Gabriele Parpiglia, giornalista ed amico della bellissima trentottenne, pubblica il messaggio su Instagram.

Il giornalista, pubblicando una foto della donna con i figli, scrive: “Claudia, mi ha mandato questa foto. Mi ha detto che non è riuscita a guardare la puntata perchè le lacrime hanno bloccato subito, immediatamente, il tutto. Così ha spento la tv e giocato con i suoi bimbi. Però mi ha detto una cosa, anzi mi ha chiesto di scriverla pubblicamente: ‘Grazie a te, a tutti, da parte di noi 4‘” riferendosi alla puntata di “Seconda Vita“, programa di Real Time Tv.

Dopo anni di silenzio, la modella, ha deciso di raccontare il dramma che ha colpito la sua famiglia nel 2014: la morte della figlia Indila Carolina Sky, venuta mancare improvvisamente a soli nove mesi. La tragedia ha, ovviamente, cambiato in modo irreversibile la vita della Galanti.

Proprio nei giorni scorsi, Claudia Galanti, è stata ospite del programma televisivo “Seconda Vita“; la donna ha ricordato l’amore che la legava alla figlia, combattendo con le lacrime agli occhi, ed ha parlato della morte che, ad oggi, non riesce ancora a spiegarsi. “Quando Indila è deceduta, io ho detto no all’autopsia. Oggi ho capito di aver sbagliato. Qualcosa non mi è chiaro. Questo pensiero mi tormenta tutte le notti. Mi tormenta sempre. Io non vivo, ma sopravvivo“.

La piccola Indila sarebbe deceduta nel sonno, a seguito di un soffocamento provocato da un batterio, ma la modella non sembra credere a questa ipotesi. Secondo quanto rilasciato dalla stessa Galanti, il pensiero della figlia la tormenta ogni giorno ed ha trovato la forza di rialzarsi dal letto solo per merito degli altri figli, Tal Harlow e Liam Elijah, nati dal matrimonio con l’avvocato milionario Arnaud Mimran, attualmente in carcere con l’accusa di frode.