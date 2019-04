Claudia Galanti parla della sua nuova vita e rivela: "Sopravvivo grazie ai miei figli"

La bellissima Claudia Galanti sta vivendo una nuova vita dopo la terribile tragedia che l’ha colpita ovvero la morte della figlia Indila e non solo. Trasferitasi a Parigi dopo che anche l’ex compagno Arnaud Mimran è in carcere da quattro anni e ne dovrà scontare altri quattro, Claudia ha voluto rilasciare una lunga intervista al settimanale Chi di Alfonso Signorini per spiegare quali sono i suoi interessi oggi.

Intanto la Galanti ha letteralmente abbandonato il mondo dello spettacolo reinventandosi come assistente chef in un ristorante francese ma la stessa ha anche confessato che un domani, il suo sogno, è aprire un ristorante tutto suo. “Io sopravvivo. Grazie a Liam e Tal e grazie alla cucina. Per il resto in Francia rimango popolare, ma perché sono la donna del più grande criminale di tutti i tempi, veda lei se le pare una bella situazione” ha anche rivelato Claudia molto amareggiata.

La modella paraguyana ha confessato alle pagine del settimanale Chi di aver capito che la vita vissuta negli anni passati era totalmente irreale e che gli aerei, gli elicotteri privati, le barche e i viaggi tanto decantati sui social erano tutti finti. “Io lo sapevo. Ma ballavo e mi piaceva ballare in quella vita. Di vero però ci sono stati tre figli e un grande amore, e a chi mi critica, sorrido. I figli sono vita. Ciò che mostriamo, a volte, sono gli errori che facciamo. Ma i figli salvano tutto” ha chiosato Claudia.

Consapevole più che mai che quando le possibilità economiche cambiano anche gli amici ti voltano le spalle e non ti cercano più, Claudia ha espresso un suo pensiero personale che lascia basiti e senza parole. “Ero un bancomat per molti di quelli che mi stavano accanto” ha infatti rivelato la modella che oggi dopo la morte della figlia Indila e l’arresto di Arnaud si è resa conto di essere rimasta da sola.

Nessuno sembra averla più chiamata anche solo per una parola di conforto o per chiederle come stesse ma anzi, oggi qualcuno è convinto che lei possa ancora far regali importanti e la cerca solamente per bisogno. “Li mando a quel paese” ha concluso l‘ex naufraga de L’Isola dei Famosi che ora vuole solo avere un po’ di tranquillità.