Clarissa Selassié preoccupata per Lulù: "Sono in pensiero per lei, sta passando un periodo difficile"

Come riportato testualmente dal sito “Biccy” Clarissa Selassié, in una recente diretta fatta sul suo profilo Instagram, ha voluto parlare anche di Lulù. La sorella al momento non sta vivendo un bel periodo a causa della separazione, avvenuta in maniera piuttosto sorprendente, con il suo ex fidanzato Manuel Bortuzzo.

La principessa afferma infatti di essere molto preoccupata per lei: “Oggi sto un po’ così. Devo ammettere che sono amareggiata e pensierosa, in verità sto così da un po’ di giorni. Penso tanto a tante cose e ho molti pensieri. Sto molto in pensiero per Lulù, perché comunque mia sorella in questo periodo non sta attraversando cose molto facili e sto male con lei e per lei. Sono sempre al suo fianco. Soltanto a parlarne mi emoziono”.

Per questo motivo chiede un piccolo aiuto ai suoi fan e di provare almeno a starle vicino, dal momento che ogni piccolo gesto potrebbe significare tanto nella vita di Lulù. Durante il corso di questa live poi si viene a sapere che le sorelle Selassié hanno sofferto in passato a causa delle delusioni in ambito sentimentale.

“C’è da dire che non è nulla di nuovo per noi sorelle. Perché questa non è proprio la prima volta che succede” afferma con un velo di tristezza Clarissa per poi concludere il discorso legato all’amore: “Quasi tutte le persone a cui abbiamo aperto il nostro cuore hanno sempre tradito la nostra fiducia“.

Fortunatamente però tutte e tre si stanno godendo il loro successo lavorativo, siccome Clarissa annuncia di essere pronta a un progetto in onda da giugno che, almeno fino a questo momento, resta top secret: “Però poi c’è la cosa di Lulù. Quindi mi raccomando ricompriamola d’amore perché è molto importante adesso. Ne ha tanto bisogno adesso. Diamogli il nostro calore perché è una ragazza dolcissima”.