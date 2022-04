Clarissa Selassié, l’appello ad Alfonso Signorini e Ilary Blasi: "Vorrei fare l’opinionista, vi regalerei tante perle"

Le sorelle Selassié hanno acquisito tanta notorietà dopo la loro avventura nella sesta edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini. Oltre a Jessica, che è riuscita a vincere il montepremi di 100mila euro, anche Lulù ha fatto parlare di se sia per la propria relazione con Manuel Bortuzzo, ove i due stanno continuando ancora a frequentarsi.

Mentre Clarissa, la sorella eliminata per prima dal format, in una recente intervista rilasciata a “Isola Party“, il programma trasmesso sul portale streaming Mediaset Infinity condotto da Ignazio Moser e Valentina Barbieri in cui si parla de “L’isola dei famosi”, rivela di essere pronta a rilanciarsi in un altro reality ma con un ruolo totalmente diverso.

L’intervista di Clarissa Selassié

La principessa rivela di essersi molto divertita di aver difeso le due sorelle dallo studio di Canale 5, sottolineando che non riesce mai a tenersi nulla per se. Ancora oggi afferma di essere molto attiva sui social network, ma non nasconde di sentire una certa mancanza di uno studio televisivo ove possono nascere dei dibattiti e un po’ di sana suspense.

Proprio per questo suo lato del carattere dichiara di essere idonea a fare l’opinionista e lancia quindi un appello ad Alfonso Signorini e Ilary Blasi: “Come ben vedete sono la Selassiè più giovane, ma la più frizzante, quella un po’ più piccante e vi regalerò tante perle da opinionista. So dare il giudizio giusto, ma anche un po’ crudele se serve, perché piace. Quindi cosa state aspettando? Stiamo perdendo tempo, sono la chicca che serve per fare alzare lo share del programma”.

Dopo aver esternato i suoi desideri futuri, Clarissa parla de “L’isola dei famosi” svelando che il suo preferito è Alessandro Iannoni: “Devo dichiararmi? Gli ho già detto che tifo per lui. Quindi gli mando un bacio. Ci sono cascata, mi sono appena dichiarata”.