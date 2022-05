Clarissa Selassié del GF Vip si è rifatta, "Guardate il mio nuovo seno": le foto

Ascolta questo articolo

Il Grande Fratello Vip ha portato recentemente a conclusione un’altra stagione piena di successi. Quest’anno si è tenuta l’edizione numero 6, affidata alla conduzione, come da diversi anni a questa parte, di Alfonso Signorini. Tra i partecipanti ci sono state le sorelle Selassiè, “principesse” e pronipoti dell’ultimo imperatore d’Etiopia. E proprio una di loro, Jessica, la più grande, si è affermata come vincitrice nella serata finale. Al televoto è risultata la più preferita di tutti i concorrenti.

Oltre a lei c’erano ovviamente le sorella Lulù e Clarissa. Proprio Lulù ha fatto molto parlare di sè circa la sua storia con Manuel Bortuzzo durante il reality, il nuotatore rimasto paralizzato dopo una sparatoria a Roma. In queste settimane post reality le Selassiè stanno continuano a far parlare di sè, in particolare Clarissa, che in questi giorni è riapparsa nuovamente sui media per una ragione molto importante. Vediamo che cosa è accaduto.

Perchè è sparita Clarissa

Clarissa Selassiè in questo periodo era sparita dalla televisione in quanti ha fatto sapere di essersi sottoposta ad un intervento al seno. Negli scorsi giorni l’ex gieffina ha compiuto 20 anni, ma è apparso strano anche ai fan come essa non abbia festeggiato in grande stile. Il motivo era proprio l’intervento al seno.

Dopo l’operazione Clarissa ha osservato riposo assoluto, e non è stata presente tanto neanche sui social. Adesso pare essere tornata in piena forma, anche perchè assieme alle sue sorelle ha anche rilasciato una video intervista assieme a Lulù e Jessica per Whoopsee.it, dove le “principesse” hanno parlato dei loro due ex compagni di avventura del Grande Fratello Vip, ovvero Barù e Alex Belli.

Per adesso Clarissa dovrà portare un reggiseno adatto proprio per favorire il decorso operatorio. Ad aiutarla in questo periodo sono state proprio la madre e le sue sorelle. Le Selassiè continueranno sicuramente a far parlare di sè, e non soltanto Clarissa, essendo ormai entrate nel cuore degl iitaliani.