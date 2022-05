Clarissa Selassié attacca Alex Belli: "Farebbe di tutto per un’ospitata"

Ascolta questo articolo

Una volta finita la relazione tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, Alex Belli ha immediatamente rilasciato un’intervista a “Pomeriggio Cinque“. L’attore infatti, almeno in quel periodo, aveva stretto un rapporto lavorativo con le Selassié, in cui si sono rese protagoniste di uno shooting con la sua factory.

Da Barbara D’Urso però l’ex protagonista di “CentoVetrine” lancia una piccola frecciatina nei confronti di Lulù, rivelando come le cose tra lei e Manuel si erano complicate già alcune settimane prima di quel fatidico comunicato all’Ansa, e quindi Franco Bortuzzo, il suocero, non c’entrebbe nulla con la loro rottura.

L’intervista di Clarissa Selassié

Già in passato Clarissa ha attaccato Alex per le sue affermazioni ma ora, intervistata da “Casa Chi”, ci va ancora più dura nei suoi confronti. Infatti l’accusa, come riportato testualmente dal sito “Isa & Chia”, di essere pronto a tutto pur di ottenere un’ospitata in televisione.

“Noi vogliamo super bene ad Alex però ci siamo rimaste molto male, perché comunque appunto perché ha un affetto per noi non ha senso dire queste fake news” afferma Clarissa che poi aggiunge: “Lulù si era lasciata quando stava lì? Cosa non vera e anche se fosse non so come lui potrebbe saperlo. Ti stimo, ho affetto per te, però appena sai qualcosa la sfrutti per andarti a fare un’ospitata. Mi è sembrata un po’ cheap come cosa. Lui mi ha detto di non prendermela perché ci stava, è il nostro lavoro”.

In tanti sognano ancora un ritorno di fiamma tra Lulù e Manuel, e Clarissa interviene in merito. L’ospite dichiara di voler ancora molto bene al nuotatore e il suo desiderio resta quello che i due, dopo un amore così grande, possano avere un confronto faccia a faccia per provare a chiarirsi.

Infine Clarissa non nasconde che questa separazione sia dipesa dalla famiglia di Manuel: “Credo che intorno a lui, persone della sua famiglia non abbiano apprezzato quello che faceva Lulù che era amarlo e comprenderlo”.