Clarissa Marchese e Federico Gregucci svelano il nome della loro bimba

Clarissa Marchese ha partecipato come tronista al dating show di Canale 5 “Uomini e Donne” durante l’edizione del 2016/2017 al termine della quale ha scelto Federico Gregucci, preferendolo al rivale ed ex gieffino Luca Onestini.

La storia d’amore tra Clarissa e Federico è iniziata subito nel migliore dei modi: dopo poco tempo o due insieme hanno deciso di iniziare una convivenza a Roma e passati alcuni mesi di trasferirsi insieme a Miami, luogo in cui Federico lavora nella Juventus Academy e dove Clarissa ha ottenuto la qualifica di real estate manager.

Lo scorso 31 maggio i due giovani hanno poi ufficializzato il loro amore con il matrimonio, celebrato nel Duomo di Capua e trasmesso in esclusiva sulla piattaforma online “Witty Tv”. Verso fine settembre la coppia ha poi comunicato la lieta notizia: a marzo diventeranno genitori di una bimba.

Qualche mese fa la coppia aveva comunicato in un’intervista al settimanale “Mio” di aver scelto di rivelare, ad amici, parenti ed affezionati followers in occasione di un baby shower il nome scelto per la futura nascitura. Ieri, giovedì 2 gennaio, Federico e Clarissa hanno dunque festeggiato in Italia la futura nascita e rivelato il nome deciso per la bambina che nascerà a Miami, luogo in cui la coppia vive stabilmente da alcuni anni.

Clarissa aveva già confessato di avere le idee molto chiare riguardo alla scelta del nome, queste erano state le sue parole: “Abbiamo deciso il nome da subito. Lo sapevamo solo nel caso in cui sarebbe stata una femmina. Con il maschietto avevamo qualche dubbio. Posso solo anticipare che si tratta di un nome non molto comune, ma molto bello”. Il nome scelto dalla coppia è stato dunque rivelato ieri: Arya.