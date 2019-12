Clarissa Marchese e Federico Gregucci: "Abbiamo deciso il nome per la nostra bimba"

Clarissa Marchese ha partecipato nelle vesti di tronista al programma televisivo condotta da Maria De Filippi “Uomini e Donne” nell’edizione 2016/2017 al termine della quale ha scelto Federico Gregucci, preferendolo all’ex gieffino Luca Onestini.

La storia d’amore tra Clarissa e Federico è iniziata nei migliori dei modi: dopo poco tempo hanno iniziato una convivenza e passati alcuni mesi hanno deciso di trasferirsi insieme a Miami, luogo in cui Federico lavora nella Juventus Academy. Lo scorso 31 maggio i due giovani hanno poi deciso di coronare il loro amore con il matrimonio, trasmesso in esclusiva sulla piattaforma online “Witty Tv”.

Verso fine settembre la coppia ha poi comunicato la lieta notizia: a marzo diventeranno genitori di una bimba. La gravidanza sembra procedere nel migliore dei modi, come rivelato da Clarissa in un’intervista al settimanale “Mio“: “Fortunatamente sto molto bene e sono molto serena.” le parole dell’ex Miss Italia.

La coppia ha inoltre riferito che la nascita della bambina avverrà a Miami, dove Federico e Clarissa attualmente vivono, in modo da far ottenere da subito al nascituro il doppio passaporto, visto che i due hanno intenzione di continuare a vivenere negli Stati Uniti. Riguardo al nome della bambina i due giovani sembrano avere le idee chiare: “Abbiamo deciso il nome da subito. Lo sapevamo solo nel caso in cui sarebbe stata una femmina. Con il maschietto avevamo qualche dubbio. È un nome che ho indicato io e a Federico è piaciuto subito. Posso solo anticipare che si tratta di un nome non molto comune, ma molto bello. Almeno a noi piace, anche per il significato”.

Il nome ha poi tenuto a puntualizzare Miss Italia 2012, sarà rivelato il 2 gennaio prossimo, in occasione del Baby Shower che faranno in Sicilia e al momento non l’hanno detto a nessuno, in modo da fare una sorpresa ad amici, parenti ed in questo caso, anche, gli affezionati followers che seguono la coppia con tanto affetto fin dal percorso negli studi di Canale 5.