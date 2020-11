Clamorosa rivelazione su Simona Ventura: "Non arriva a fine mese"

Nei tempi d’oro di “Quelli che il calcio” e dell'”Isola dei Famosi” su Rai Due, Simona Ventura era indubbiamente una delle conduttrici più pagate d’Italia. Macinava milioni come macinava ore di diretta, e tra lei e l’ex marito Stefano Bettarini la posizioni finanziaria della famiglia era decisamente privilegiata. Poi è arrivato il divorzio ma soprattutto il periodo nero di Super Simo, lavorativamente parlando.

Nessuno le affidava più programmi e l’occasione di tornare in televisione l’ha avuta solo un paio di anni fa, grazie a Maria De Filippi che l’ha voluta fortemente come nuovo volto della prima edizione di Temptation Island Vip. Ma a quanto pare non è bastato a rifarsi dei tanti anni trascorsi fondamentalmente senza lavorare: forse è proprio per questo motivo che, si mormora, Simona Ventura sarebbe quasi sul lastrico?

La “bomba” di Fabrizio Corona: davvero Simona Ventura ha problemi di soldi?

A dare senza mezzi termini la scabrosa notizia è stato Fabrizio Corona. Intervistato dal magazine Mowmag, l’ex paparazzo dei vip come suo solito ha gettato fango un po’ su tutti: da Matteo Salvini a Selvaggia Lucarelli passando per Lele Mora, suo ex agente e socio. Tra le altre cose, Corona ha lanciato la bomba che nessuno si aspettava su Simona Ventura.

“La Ventura fa fatica ad arrivare a fine mese. Cioè, voglio dire: la Ventura” ha tuonato Corona, sottolineando come la conduttrice sia ormai ai margini del mondo della televisione. C’è chi sostiene che quanto detto da Fabrizio sia assolutamente falso, lontanissimo dalla realtà, ma ovviamente non è possibile provare con certezza né una né l’altra ipotesi.

Per lo meno finché non parlerà la diretta interessata, che però di solito non ama intervenire in questo genere di polemiche. Ma stavolta si tratta di affermazioni abbastanza gravi e tendenziose, ragion per cui potrebbe fare un’eccezione. Del resto Corona da sempre riesce a far arrabbiare facilmente le conduttrici della nostra TV… basta pensare allo scontro in diretta con Ilary Blasi al GF Vip 3!