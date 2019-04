Cicciolina in difficoltà economica: "Non ho più un soldo, vendo tutto"

Ilona Staller, nota al grande pubblico con il suo nome d’arte “Cicciolina“, si è concessa ad una lunga intervista per la rivista “Vanity Fair”, in uscita in edicola a partire da domani mercoledì 10 Aprile. Durante la chiacchierata con i giornalisti, l’attrice ha confessato la sua difficile situazione economica, ammettendo di voler vendere alcuni dei suoi oggetti di valore.

“Vendo l’abito verde, con la bandiera italiana, con cui sono entrata in Parlamento“, ha dichiarato a Vanity Fair, “Dal mio punto di vista, all’asta, può valere un milione di euro” – ha dichiarato Ilona Staller, rendendo così noto il disagio economico che sta vivendo in questo momento della sua vita.

La sua situazione è economica è peggiorata notevolemente da quando il suo vitalizio, percepito in qualità di ex parlamentare, è stato pignorato dalle autorità giudiziarie. Questo è avvenuto a causa di alcune spese condominiali che l’attrice non ha pagato, e che hanno determinato un grosso cambiamento nella sua situazione finanziaria. Adesso, Cicciolina ha deciso di riprendere in mano la sua vita e di vendere alcuni oggetti di valore.

Oltre al vestito del suo debutto in politica del 1987, Ilona Staller ha deciso di mettere in vendita anche il suo attico a Roma. Si tratta di un attico da 250 metri quadri a Roma, più precisamente in zona Cassia e che ha un grande valore. All’interno di questa sua abitazione, l’attrice viveva insieme a degli animali domestici alquanto “bizzari”. Si, perchè Cicciolina viveva in compagnia di uno stormo di colombe bianche, un’oca e persino una tigre del Bengala.

“Non la portavo mai fuori perché una volta, da cucciola, aveva azzannato una bambina al parchetto, senza conseguenza per fortuna“ – ha raccontato ai giornalisti di Vanity Fair. Ilona Staller ha messo in vendita anche un pianoforte bianco a mezza coda del valore di 30 mila euro.