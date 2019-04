"Ciao Darwin", Sonia Bruganelli nel mirino degli haters: "Un uomo rischia la paralisi e tu fotografi borse!"

Paolo Bonolis e tutta la produzione di “Ciao Darwin” sono sicuramente sotto tensione a causa dell’incidente che ha coinvolto Gabriele Marchetti, il concorrente di 54 anni che durante una prova è rimasto gravemente ferito. A tal proposito la Procura di Roma ha deiso di aprire un’inchiesta a riguardo, mandando nello sconforto più totale il presentatore.

Chi invece non sembra essere preoccupata più di tanto della terribile situazione è Sonia Bruganelli che, senza pensieri, ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune foto ritenute “leggere” da alcuni suoi fans. La moglie di Bonolis, nelle ultime ore, è stata attaccata duramente da alcuni suoi followers per aver postato la foto di una serie di borse Chanel di una boutique di Roma.

Non contenta, la Bruganelli ha anche commentato “Non sono tutte mie, ma non vado fiera di ciò” lasciando i suoi fans basiti e senza parole. Alcuni invece hanno preferito scagliarsi contro la moglie di Bonolis commentando negativamente il post sul suo profilo Instagram e criticandola per la sua poca umiltà.

È stato però un utente in particolare che ha voluto sottolineare come la moglie di Bonolis, invece di pensare a Gabriele Marchetti, abbia preso tutto alla leggera buttandola sul divertimento. “Di quel poveretto che si è fatto male al genodrome non dici una parola però. Vergognati va” ha scritto infatti l’utente indignato al quale però la stessa non ha ancora dato una risposta.

Non è la prima volta che Sonia Bruganelli viene attaccata per il suo ostentare ricchezza, ma questa volta per molti ha veramente esagerato considerando il fatto che suo marito Paolo Bonolis sta vivendo questa situazione in maniera molto preoccupata. Non ci resta dunque che attendere per vedere come finirà questa storia, ma soprattutto per vedere se nella prossima puntata di “Ciao Darwin”, che andrà in onda venerdì 3 maggio, il conduttore spiegherà effettivamente cosa è accaduto.