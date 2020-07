"Ciao Darwin", Luca Laurenti: "Mia moglie mi dona equilibrio"

Luca Laurenti è, da sempre spalla fidata di Paolo Bonolis con il quale creano una coppia fantastica e i risultati dei programmi lo confermano. Sabato sera è andata in onda l’ultima puntata delle repliche della settima edizione di “Ciao Darwin” che ha tenuto compagnia ai telespettatori di Mediaset raccogliendo tantissimi consensi e successo. Luca Laurenti è uno dei fautori del successo e, a una rivista parla, per la prima volta, della moglie e del loro rapporto.

Non si sa ancora se ci sarà una nona edizione del programma, ma Luca Laurenti ha affidato al settimanale Mia Tv alcune dichiarazioni e frasi verso la moglie Raffaella Ferrari con la quale sta insieme da 26 anni. Sempre così riservato, si è lasciato andare aprendosi al sentimento per la sua moglie che afferma essere “stata fondamentale, da quando siamo sposati i nostri progetti sono rimasti intatti, e cerchiamo di restare uniti e generare amore”.

Sempre al settimanale, Luca Laurenti si sofferma sulle tappe del matrimonio con la moglie Raffaella, a cominciare dal loro primo incontro avvenuto grazie a Paolo Bonolis che ha fatto sì che si conoscessero per poi costruire il rapporto che hanno tuttora. Paolo Bonolis gli ha presentato Raffaella per la quale ha subito provato attrazione.

Lo stesso Laurenti ammette di non aver mai provato ad andare oltre l’amicizia con Raffaella in quanto credeva ci fosse una sorta di liaison tra lei e Bonolis stesso. Non appena ha capito che non era così, lo stesso Laurenti ha deciso di farsi avanti e cominciare a corteggiarla. Insomma, Bonolis è stata la freccia di Cupido che ha permesso al loro amore di sbocciare e crescere.

Per Laurenti, la moglie gli fornisce quell’equilibrio necessario e giusto, per cui può affrontare il pubblico che sia quello di “Ciao Darwin” come è avvenuto in queste settimane oppure di “Avanti un altro” con le repliche del preserale mentre intrattiene i telespettatori scherzando e fraternizzando con l’amico di sempre, Bonolis.