Ciacci annuncia l’addio alla TV e arriva lo sfottò di Zorzi: "Dai ti prego ripensaci!"

Nell’ultima puntata di “Ogni mattina” in onda su TV8 l’esperto di moda Giovanni Ciacci ha annunciato il suo addio dalla TV: “Lascio la televisione. Ho dato tutto quello che dovevo dare. Da stasera stacco Instagram, Facebook, Twitter, non mi vedrete mai più in televisione”.

Per il momento però Giovanni Ciacci non sta mantenendo la promessa, giacché sta aggiornando quotidianamente il suo profilo Instagram. Ed a quanto pare anche in televisione dovrebbe avere un ruolo importante, siccome secondo le ultime indiscrezioni avrebbe superato il provino per far parte della sesta edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini insieme proprio ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

L’ironia di Tommaso Zorzi sui social

Nelle ultime ore sta circolando alcuni video pubblicati dal conduttore de “Il Punto Z” in cui scherza su un presunto allontanamento dalle scene di Giovanni Ciacci. Va detto che quest’ultimo nei mesi scorsi ha sempre avuto un parere abbastanza severo nei confronti di Zorzi, affermando nel primo periodo della sua partecipazione al “GF Vip” che Tommaso possa essere una persona priva di contenuti.

Ritornando ai post, Zorzi sdraiato sul letto dichiara: “Vi rendete conto? E’ un vero peccato che lasci la tv, sono vestito di nero oggi perché in effetti è un colpo basso. Dai ti prego ripensaci, sei ancora in tempo! Dai un ultimo annetto!”. Ma l’ironia del ragazzo non si ferma qui: “Ragazzi, non è un’esercitazione: Ciacci molla la tv. Giuro. Non lo vedremo più“. Nella parte finale finge una telefonata con Mario Draghi, invitando il presidente del Consiglio di mettere nella sua agenda e di fare qualcosa nell’immediato per Giovanni Ciacci.

Al momento Ciacci, nonostante sia molto attivo sui social network, non ha ancora commentato la provocazione di Zorzi. Ma sicuramente nelle prossime settimana potrà spiegare il suo sfogo fatto nel salottino di “Ogni mattina”, spiegando nei dettagli il motivo del suo sbotto.