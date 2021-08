Ci sarebbe il tradimento dietro la rottura tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara: lei è un’ex dama di U&D

Nelle ultime settimane si è tanto parlato della rottura tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara. In realtà non è la prima volta che l’opinionista di “Uomini e Donne” e il suo compagno si dicono addio. Dopo il primo lockdown, decisero di allontanarsi perché non avevano superato la prova ‘distanza’. Fu la stessa Tina a parlarne sui social, salvo poi fare dietrofront dopo poco tempo e apparire nuovamente felice accanto a Ferrara.

Le voci sulle nozze imminenti si sono sprecate, tanto che la Cipollari aveva addirittura deciso di lasciare Roma per trasferirsi a Torino insieme al suo compagno. Adesso però tutto sembra essere andato storto ancora una volta e tra la vamp e il ristoratore fiorentino, è finita. È stata la stessa Tina a confessare di essere tornata single durante la registrazione della prima puntata di “Uomini e Donne”.

Il motivo non è stato svelato, in fondo la coppia è sempre stata molto riservata, ma come si apprende dal portale PiùDonna dietro ci sarebbe un tradimento. Stando all’indiscrezione riportata, sarebbe stato Ferrara a tradire la Cipollari. Vincenzo starebbe già frequentando quest’altra donna e come se non bastasse, lei sarebbe una vecchia conoscenza di Tina e di “Uomini e Donne”.

Da ciò che trapela, lei sarebbe un’ex dama del parterre femminile del trono over. Naturalmente si tratta solo di un’indiscrezione che non ha trovato conferma. Difatti i diretti interessati tacciono sulla vicenda. La Cipollari dopo aver ammesso di essere tornata single, non ha mai aggiunto altro. E lo stesso Ferrara non si è mai espresso in merito. Dunque, al momento solo voci.

Non è detto che dietro la rottura ci sia un tradimento, benché meno che l’ipotetica lei abbia fatto parte del talk show dei sentimenti. È probabile che nuove divergenze abbiano portato la coppia ad allontanarsi. Come detto, i diretti interessati non si sono sbottonati più di tanto e la verità rimane avvolta dal mistero. Non resta dunque che attendere eventuali nuovi sviluppi.