Christina Applegate sulla Walk of Fame dopo aver svelato la malattia: "Scalza e bastone, mi vedranno come una disabile"

L’attrice americana Christina Applegate è apparsa per la prima volta in pubblico dopo aver svelato di essere affetta da una grave malattia degenerativa. La star di “Bad Moms: Mamme molto cattive” ha presenziato lunedì alla cerimonia per l’assegnazione della sua stella sulla nota Walk of Fame di Hollywood.

L’attrice veterana 50enne, che recita da quando aveva appena 10 anni, è stata diagnosticata con la sclerosi multipla ad inizio del 2021, ma ha parlato per la prima volta pubblicamente della malattia solo lo scorso agosto, durante la post produzione della terza ed ultima stagione di “Amiche per la morte“, lo show di Netflix che la vede protagonista a fianco di Linda Cardellini, presente per supportare Christina alla cerimonia.

L’attrice ha optato per il comfort, presentandosi a piedi nudi durante la sua battaglia contro la sclerosi multipla. “Per alcune delle persone affette dalla Sclerosi Multipla la sensazione delle scarpe può provocare dolore o far perdere equilibrio“, ha spiegato la star su Twitter, postando una foto dei suoi piedi scalzi in piedi sulla sua nuova stella. “Quindi oggi ero io. A piedi nudi“.

La Applegate è salita sul podio alla cerimonia della Walk of Fame assistita da Katey Sagal, sua co-star della serie “Sposati con figli” che è rimasta sul palco con lei durante il suo discorso. L’attrice è scoppiata in lacrime mentre parlava di sua figlia e la ringraziava per averla sostenuta durante la diagnosi. “Le persone mi vedranno per la prima volta come una persona disabile, ed è molto difficile“, ha ammesso la star di “Anchorman”.

Ad inizio mese, Christina aveva rivelato in una intervista col New York Times di aver messo su 18 chili e di non poter più camminare senza un bastone. “Non lo accetterò mai“, ha ammesso al giornale. “Sono inca*****ssima.” La Applegate ha anche condiviso in un’intervista separata che potrebbe smettere di recitare per sempre, perché non sa quanto “capace” sia ad accettare altri ruoli dato il suo disturbo.

Si tratta della terza attrice a rivelare di avere la malattia negli ultimi anni. Prima di lei la co-star di “La cose più dolce” Selma Blair aveva svelato di avere la sclerosi multipla, mentre nelle ultime settimane l’attrice di “Buffy – l’ammazzavampiri” Emma Caulfield ha reso pubblica la sua diagnosi.