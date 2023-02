Christian De Sica nonno per la prima volta: "È arrivata Bianca"

Ascolta questo articolo

Christian De Sica festeggia un avvenimento importantissimo. L’attore, che ha da poco festeggiato il suo 72esimo compleanno, ha infatti rivelato di essere diventato nonno per la prima volta. La notizia è arrivata dallo stesso De Sica, che ha scelto di pubblicare sui social la prima immagine della nipotina.

“È arrivata Bianca la mia nipotina“, ha scritto l’attore su Instagram, postando una immagine che lo ritrae insieme alla neonata. Nello scatto la bambina, con già una folta chioma di capelli scuri e vestita con una tutina rosa, è in una culla di ospedale e dorme rilassata, con a fianco un orsetto di peluche.

“Viva Mari e Francesco“, conclude l’attore nel post di presentazione di Bianca, figlia di Maria Rosa De Sica e del compagno Francesco. In una intervista concessa alla stampa prima della nascita della bambina, la figlia secondogenita dell’attore e della moglie Silvia Verdone aveva rivelato il motivo della scelta del nome Bianca. “Si tratta di uno dei nomi che mia madre avrebbe voluto darmi“, aveva spiegato. “Mi è sempre piaciuto e per questo l’ho scelto per mia figlia“.

Una nascita attesa con gioia da nonno Christian, che aveva dichiarato: “Non vedo l’ora di conoscerla. Sono emozionato e felice che sia femmina, perché solitamente sono creature più dolci“. De Sica aveva confessato anche che gli faceva “effetto” diventare un “nonnetto“, ma che era giusto così. “Credo che la mia esistenza e la mia famiglia, delle quali sono grato e ringrazio il Signore ogni mattina appena apro gli occhi, si stanno arricchendo. Sento che la vita va avanti, che ciò che ho seminato e coltivato continuerà anche attraverso Bianca“.

Migliaia i commenti di fan, colleghi e amici che si congratulano con il neo nonno, tra i quali Mara Venier, Jerry Calà, Massimo Lopez, Sandra Milo, Simona Ventura e Orietta Berti, solo per citarne alcuni.