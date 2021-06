Christian De Sica furioso sui social e volano parolacce: "Non valete niente"

Tra gli attori più apprezzati nel panorama italiano; con il suo stile e il suo modo di fare è riuscito a farsi amare dal pubblico da casa, raggiungendo un ottimo successo anche nel mondo dello spettacolo teatrale e perché no, anche nel mondo musicale con il suo album natalizio. Parliamo dell’attore romano Christian De Sica.

Figlio d’arte ma costruitosi da solo dopo che suo padre, Vittorio, aveva lasciato lui e la sua famiglia in gravi condizioni economiche, praticamente al verde; a quel punto Christian, grazie anche all’aiuto di sua moglie Silvia (sorella di Carlo Verdone), è riusciuto a rimettersi in piedi, dimostrando il suo vero valore in ambito cinematografico.

Christian De Sica: “Noi siamo forti, non valete niente”

Di recente però l’attore si è ritrovato protagonista di un episodio che ancora adesso resta un mistero. L’attore ha infatti commentano, durante la mattinata, una sua foto insieme alla sua famiglia, ovvero sua moglie Silvia e i due sue figli, Maria Rosa e Brando, aggiungendo come commento alla foto, con toni anche abbastanza accesi: “A tutti quelli che mi vogliono male, noi siamo forti e voi non valete manco una ceppa de c…o“.

Sono bastati pochi secondi all’attore per essere letteralmente sommerso da messaggi di risposta, in cui i fan chiedevano cosa fosse successo e chi aveva scatenato la rabbia di Christian. A questo punto i followers di De Sica si sono divisi tra chi continua a difendere l’attore e la sua famiglia e chi invece condanna il suo modo, per nulla in linea con il suo carattere e stile elegante che da sempre hanno contraddistinto De Sica.

Per adesso è ancora difficile capire cosa sia realmente accaduto, cosa o chi ha spinto Christian a commentare con toni così accesi, ma senza dubbio tra qualche giorno c’è da aspettarsi una lettera da parte dell’attore in cui esplica per bene tutto l’accaduto.