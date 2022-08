Christian De Sica attacca gli influencer: "Sono cafoni. La gente non si rompe le pa**e a mostrare solo discoteche?"

Ascolta questo articolo

Christian De Sica è un fiume in piena contro il mondo degli influencer. L’attore, facendo parlare sul suo profilo Instagram, ha attaccato duramente la maggior parte dei creatori di contenuti, accusandoli di essere persone cafone che pubblicano sui social network solamente per ostentare le loro ricchezze.

Nella storia di Instagram l’attore ha dichiarato: “Ma certe persone non si sono rotte le pa**e di pubblicare quello che mangiano, mentre ballano abbracciati e poi si odiano, le panoramiche delle discoteche tutte uguali, i tuffi dai motoscafi di lusso comprati facendo i tuffi? E basta! Ma è possibile essere diventati così cafoni?”.

Si tratta di una domanda posta dal “re dei cinepanettoni”, la categoria di film che indica alcune pellicole prettamente comiche di produzione italiana uscite solitamente fatti uscire nelle sale cinematografiche durante il periodo di Natale, ove De Sica è tra i massimi esponenti.

Il primo cinepanettone è stato “Vacanze di Natale“, con protagonisti proprio De Sica insieme a Jerry Calà, ma negli anni ha Christian ha legato la sua carriera insieme a Massimo Boldi. Infatti tra gli ’80 fino ai giorni nostri sono usciti al cinema con pellicole che hanno sbancato al botteghino, come “Natale sul Nilo”, “Natale a New York”, “Natale a Miami”, “Natale a Rio”, “Natale a Beverly Hills”, “Body Guards – Guardie del corpo” e “Amici come prima”, il film che ha portato a una reunion tra lui e Massimo Boldi dopo un periodo di lontananza.

Proprio in merito alla sua amicizia con “Cipollino”, De Sica non ha escluso nuovi lavori futuro con l’amico di sempre ammettendo di star pensando già un progetto insieme a Boldi: “Io con Massimo ho fatto tanti film, ma ancor prima facevamo le serate nelle balere, faceva il batterista. Quest’anno non abbiamo lavorato insieme, con Brando stiamo pensando di mettere in piedi un’idea, con due vecchi rin*oglioniti”.