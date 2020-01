Chris Martin: imbarazzo per la figlia quindicenne

L’adolescenza, si sa, è un periodo della vita molto complicato, non solo per i protagonisti diretti ma anche per i genitori che devono, ovviamente, relazionarsi con loro. Ne sa qualcosa Chris Martin, frontman dei Coldplay, che credendo di fare una sorpresa alla figlia Apple, in realtà, è finito per metterla in imbarazzo. La vicenda è raccontata durante un’intervista da Ellen DeGeneres.

“Mia figlia lavora in un negozio di vestiti“, ha iniziato a raccontare il cantante, proseguendo: “È il suo primo lavoro e io sono così orgoglioso di lei. Sta iniziando a percorre la sua strada nel mondo“. Senza dirle niente, Chris ha pensato di farle una sorpresa: è andato nel negozio dove lavora Apple e, dopo aver scelto una maglietta dagli scaffali, si è messo in coda alla cassa dove stava lavorando la figlia: “Lei era alla cassa… e mi ha visto“.

La situazione si sarebbe fatta da subito imbarazzante tanto che la ragazza, sgranando gli occhi, avrebbe mimato con la bocca un pericoloso: “Papà vattene“. Chris, sentendosi malissimo, come lui stesso ha affermato durante l’intervista, si è spostato nell’altra fila; una volta pagata la sua merce però non ha potuto fare a meno di chiedere una cortesia alla cassiera: “Ho chiesto alla signora alla cassa se per piacere le poteva dare a mia figlia.”, riferendosi alle caramelle che aveva portato. La ragazza, intenerita dal gesto gentile del padre, ha urlato: “Ti voglio bene papà!”.

Finito di parlare della figlia nata dal matrimonio con l’attrice Gwyneth Parltrow, Chris Martin, credeva di aver concluso i momenti imbarazzanti, ma, vedendo il video diffuso da Ellen DeGeneres, avrebbe affermato: “Questo è il giorno peggiore della mia vita“. Il video in questione, infatti, ritrae un giovane Martin, con tanto di apparecchio ai denti, intento a predire un futuro roseo per il suo gruppo musicale; era il 1998 e lui sosteneva che dopo pochi anni, i Coldplay, sarebbero diventati talmente famosi da finire “sulla tv nazionale“.

Il pronostico, comunque, no ha sbagliato più di tanto: ci è voluto qualche anno in più del previsto ma ora hanno una fama internazionale. L’intervista si conclude in serenità: Chris, accomodato sui divanetti in pelle dello studio, accoglie con ironia anche il “dispetto” da parte della conduttrice. Chissà che, a casa, non ci sia Dakota Johnson, sua fidanzata da qualche tempo, ad attenderlo per ridere con lui delle simpatiche disavventure.