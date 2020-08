Chiusura discoteche per Covid, Selvaggia Lucarelli attacca Andrea Damante e Ignazio Moser: "I due geni"

Che Selvaggia Lucarelli non ne faccia passare una, è ormai cosa nota agli internauti abituati a leggere sui vari social le sue proteste sempre pungenti e, tante volte, dai toni sarcastici. Anche questa volta, la Lucarelli non delude e inveisce contro due personaggi molto conosciuti e chiacchierati: stiamo parlando di Andrea Damante e Ignazio Moser.

Il primo è tornato di nuovo single dopo un ritorno di fiamma lampo con Giulia De Lellis, e anche Moser sembra essersi lasciato alle spalle la storia – che sembrava più che consolidata – con Cecilia Rodriguez. I due ragazzi vengono avvistati spesso insieme nelle varie serate in discoteca e proprio una di queste serate è stata criticata dalla Lucarelli.

Selvaggia Lucarelli, lo sfogo contro Andrea Damante e Ignazio Moser

Il dj veronese, richiestissimo nei locali, ha ripreso un momento della sua performance e vicino a lui Ignazio Moser: “Tutti con la mascherina, compresi i due geni“, questo il commento ironico dei Selvaggia Lucarelli che non ha digerito il fatto che i due ragazzi non indossassero la mascherina come richiesto dalle norme di sicurezza contro la diffusione del Coronavirus. Un comportamento che, secondo la giornalista, è pericoloso e un cattivo esempio per i giovani.

“Questa è la sfida, e voi che l’avete persa, farete perdere tutti. Compresi voi stessi” ha continuato poi, facendo riferimento al fatto che bisognerebbe sempre usare il buonsenso, senza con questo rinunciare a divertirsi.

L’intento della Lucarelli è senza dubbio quello di sensibilizzare, soprattutto i giovani, verso un problema che ha spinto il governo a prendere la decisione di chiudere le discoteche a partire da Ferragosto. Non solo, ha imposto anche l’uso delle mascherine dalle 18 alle 6 del mattino, compreso nei luoghi all’aperto dove non è possibile rispettare la distanza di sicurezza.

Non tutti, però, sembrano appoggiare questa crociata della Lucarelli. Sui social, infatti, alcuni utenti hanno insultato Selvaggia per questi suoi interventi non trovandosi d’accordo con la ramanzina della blogger a cui lei ha risposto: “Offese da evitare comunque, a prescindere da ciò che si legge“.