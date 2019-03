Chicco Nalli, l’ex di Tina Cipollari parla di Uomini e Donne: "Sfido chiunque a dire di no a Maria"

Il loro amore è iniziato proprio nel programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. Tina Cipollari e Chicco Nalli si sono conosciuti agli esordi della trasmissione, quando lei era ancora tronista. Il loro è stato un colpo di fulmine che è diventato ben presto un’intensa storia d’amore che ha regalato alla coppia la felicità di avere 3 bellissimi figli.

Purtroppo la loro favola non ha avuto un lieto fine, infatti tempo fa è arrivata la notizia di una loro separazione che ha lasciato i fan a bocca aperta. Ciò che sembrava un amore eterno, è finito inesorabilmente: ora Tina ha un nuovo compagno – il ristoratore fiorentino Vincenzo Ferrara – e Chicco al momento sembra essere single, dopo una storia con la bella…..

Proprio questo suo stato di “scapolone d’oro” lo ha portato a fare dichiarazioni, durante un’intervista al settimanale “Vero“, che lo potrebbero collocare negli studi di Canale 5, di nuovo insieme alla sua ex. Infatti, il famoso parrucchiere ha dichiarato che non avrebbe nessun problema ad accettare un invito della De Filippi.

Chicco Nalli e le belle parole per Maria De Filippi

Parola di stima per la Regina Mediaset, che descrive come la fautrice della sua bella famiglia: “È a lei che devo la vita dei miei tre figli, visto che è proprio durante alcune puntate di Uomini e Donne che io ho conosciuto Tina e poco dopo è sbocciato il nostro amore, seguito dal matrimonio e da tutte le cose belle che ci sono accadute”.

Riconoscente, quindi, per aver vissuto questo forte e intenso amore, rivela che non sarebbe in grado di rifiutare una proposta del genere, anche se viene da pensare che potrebbe essere complicato e, a tratti, imbarazzante stare gomito a gomito con la sua ex e attuale opinionista proprio di “Uomini e Donne”. Per la De Filippi sarebbe un colpaccio e lui dichiara senza mezzi termini: “Sfido chiunque a dire di no a Maria“, passando la palla alla moglie di Maurizio Costanzo. Vedremo cosa deciderà di fare la presentatrice più amata della tv.