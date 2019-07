Chiara Nasti risponde alle accuse nei suoi confronti: "È impensabile che io non beva acqua per due anni"

Nelle ultime ore il nome di Chiara Nasti è sulla bocca di tutti. Infatti su Instagram ha dichiarato: “La cosa più semplice è bere tanta acqua e mangiare sano. Io ho puntato sul mangiar sano (neanche troppo) visto che l’acqua non è di mio gradimento e non la bevo da 1-2 anni”. Infatti, ammette di bere solamente acqua di cocco oppure Coca-Cola.

Queste parole hanno scatenato immediatamente il web. Oltre a essere volata nei trend topic di Twitter, al momento si trova al secondo posto sotto all’hashtag #bacioni; su di lei piovono anche numerosi meme ironici facilmente trovabili su Internet. La giovane in queste ore ha voluto smentire tutte le accuse nei suoi confronti, grazie a delle storie su Instagram.

La smentita di Chiara Nasti su Instagram

L’ex concorrente de “L’Isola dei Famosi” ha deciso nuovamente di parlare delle accuse piovute nelle ultime ore, affermando di aver scritto una cosa stupida, non sapendo a cosa andasse, altrimenti se la sarebbe risparmiata, “anche se non ho fatto nulla di male. Io penso che chi ci crede lo trovo ancora più stupido del mio commento”.

L’influencer infatti dichiara che sia incredibile credere alle parole scritte da lei nella giornata di ieri, sostenendo che è impensabile che qualcuno possa non bere acqua per due anni. “Non starei qui ora. Ma se solamente vogliamo pensare che, quando laviamo i denti, beviamo acqua, sarebbe automaticamente impossibile”.

Chiara Nasti successivamente rivela che, in queste ore, ha ricevuto offese di vario tipo, qualcuno le ha dato dell’anoressica, qualcun altro della capra. Ammette comunque che questo tipo di affermazioni non gli fanno più effetto, poiché nel corso degli anni è riuscita a sopportare tutta la cattiveria della gente e non se la prende più come in passato. L’unica cosa che le da fastidio è che i suoi familiari e il suo fidanzato possano leggere frasi di questo tipo.