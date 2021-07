Chiara Nasti decide di tatuarsi il suo ritratto: è bufera

Dopo la rottura con Nicolò Zaniolo non c’è mai stata una reale tregua per l’ex tronista di “Uomini e Donne” ed ex naufraga de “L’isola dei famosi” ma attuale influencer. Parliamo infatti della modella campana Chiara Nasti, sorella di Angela. La ragazza 22enne sembra essere una calamatia naturale di gossip, tanto che di recente è stata di nuovo al centro dell’attenzione mediatica per un gesto che ha sorpreso tutti, ma andiamo con ordine.

Oggi la Nasti, dal punto di vista amoroso, sembra che abbia iniziato una piccola frequentazione con una nuovo giocatore, questa volta del Verona, ovvero Mattia Zacagni. Lontani sono oggi i giorni in cui soffriva per Zaniolo ma c’è da dire che tra i due c’è stato davvero qualcosa di profondo, tanto da farsi persino lo stesso tatuaggio.

Poco dopo la rottura ecco cosa dichiarò la Nasti ai suoi quasi due milioni di fan: “Ho provato a mascherare quanto più potevo per non alimentare i gossip, ma mi trovo in una situazione in cui sono costretta a salvaguardare la mia persona e farvi sapere che non ho più nessun tipo di relazione. Vi prego quindi di non inoltrarmi cose compiute dall’altra persona perché proprio in questo momento non sta mancando di rispetto a nessuno“.

Chiara Nasti: la bufera per il suo nuovo tatuaggio

A proposito di tatuaggi, sembra che la ragazza si sia ritrovato, seppur inconsapevolmente, di nuovo al centro dell’attenzione mediatica, a causa del suo nuovo tatuaggio. La ragazza si è infatti tatuata il suo volto, con in testa una corona, proprio a voler simboleggiare il suo atteggiamento regale, da regina.

Ovviamente i commenti negativi non si sono fatti attendere, additando la Nasti come una ragazza egocentrica, megalomane e chi più ne ha più ne metta: “Che trash, Orrendo“, oppure: “Dimmi che sei egocentrica senza dirmi che sei egocentrica. Na cafonata“. Insomma sembra che questo nuovo tatuaggio della Nasti non abbia per nulla convinto i suoi utenti.