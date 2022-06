Chiara Nasti, commento pesante sui kg presi in gravidanza: Anna Munafò l’asfalta

Ascolta questo articolo

Chiara Nasti è in dolce attesa e su Instagram sta documentando ampiamente i cambiamenti del suo corpo portandosi a casa tanti complimenti ma, come sempre succede, anche qualche critica. Proprio la risposta ad un followers che le faceva notare il fatto di aver accumulato qualche chiletto – che altro non ha fatto che renderla ancora più bella – la Nasti ha commesso un passo falso e ha scatenato una vera bufera social.

“Nessuno… siete voi problematiche a pensare che uno lo faccia per vantarsi, soltanto perché le stesse si svaccano. Io anche se prendo 20 kg per la mia gravidanza, non ho problemi, dopo li toglierei subito“, queste le parole incriminate che hanno sollevato sdegno tra le sue fan e a risponderle per le rime ci ha pensato Anna Munafò, ex tronista di “Uomini e Donne“.

La dura risposta di Anna Munafò

Sentitasi pungere sul vivo visto e considerato, come lei stessa ha ammesso, i kg che ancora non ha smaltito dopo la sua gravidanza, la Munafò ha scritto un commento che chiaramente è diretto alla Nasti: “Io sono una di quelle che si è ‘svaccata’, nonostante ciò le ragazzine come te rimangono all’altezza del mio alluce. Il web porta tante cose buone ma porta anche tante critiche. Se non ti senti offesa da ciò che ti viene detto, allora non rispondere offendendo.

Inizia così il commento della Munafò che non molla la presa ma continua tirando in ballo anche la sua attuale situazione e affonda: “Mostra educazione, che sicuramente avrai. Perché io ho preso 30 kg per la mia gravidanza e me ne porto ancora 26 dopo due anni. Sii rispettosa per le altre donne che di strada davanti ancora ne hai tanta. I follower non fanno la dignità di un individuo, la fai tu. Ciao!”.

L’ex concorrente di Miss Italia non ha gradito la poca sensibilità della Nasti verso tutte quelle donne che stanno provando a ritrovare la forma persa durante la gravidanza. Una situazione che mette a disagio, e proprio per questo le parole dell’influencer sono state davvero poco carine.