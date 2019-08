Chiara Nasti al pronto soccorso per dolori lancinanti

Dopo giorni di strane pulsazioni alla testa e una notte di insopportabili dolori allo stomaco Chiara Nasti, influencer napoletana, si è recata al pronto soccorso, dove è stata curata con delle flebo e rimandata a casa.

A raccontare quanto le è accaduto è stata la stessa Chiara Nasti con una serie di Stories su Instagram dove i suoi follower hanno potuto seguire la vicenda prima preoccupati poi risollevati.

Crampi e bruciori allo stomaco

Da qualche giorno Chiara, sorella di Angela Nasti, l’ex tronista di Uomini e Donne Angela, accusava problemi di salute che non sapeva come risolvere definitivamente. Dolori lancinanti allo stomaco, crampi e bruciori non le lasciavano pace nemmeno con gli antidolorifici. Al culmine dei dolori l’influencer ha deciso di recarsi al pronto soccorso dove, con delle flebo, è stata curata e i dolori pian piano sono passati.

“Sto bene, sto molto bene. Ora mi sono ripresa” scrive Chiara rassicurando i suoi molti follower. I dolori erano davvero insopportabili – lo dice lei stessa su Instagram – ma ora, dopo l’aiuto dei medici e delle flebo, sta bene: “Ora sto benissimo, mi sono ripresa alla grande. Sono stata veramente molto male”.

Chiara Nasti ha spiegato, anche se non nei dettagli, che già da qualche giorno percepiva “delle pulsazioni strane alla testa, simili a scosse elettriche” ma solo in seguito ai forti dolori allo stomaco l’influencer ha deciso di andare all’ospedale. La Nasti non ha rivelato quali esami le siano stati fatti o cosa le abbiano detto i medici. Ha solo dichiarato ciò che era evidente, il malessere che l’ha costretta a chiedere aiuto e la risoluzione al pronto soccorso. Ciò che ai suoi amici e ai follower interessa è che Chiara stia bene cosa che la giovane influencer ha dichiarato apertamente, a più riprese: “Ora sto benissimo, mi sono ripresa alla grande“.