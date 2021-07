Chiara Nasti abbandona Instagram: "Ne ho bisogno"

Non sono trascorsi poi tanti giorni da quando l’influencer partenopea fece parlare di sé per un suo tatuaggio, a detta di molti, molto egocentrico e di cattivo gusto. Parliamo infatti di Chiara Nasti. La ragazza di recente venne aspramente criticata per il suo tatuaggio riportante la sua immagine con indosso una corona, sottolineando il suo stile regale.

Oggi la 23enne campana è di nuovo al centro del gossip, a causa di un suo recente annuncio, fatto sui suoi principali social. Forte dei suoi milioni di iscritti, la Nasti ha saputo conquistare vette di notorietà davvero impressionanti, soprattutto se si tiene conto che il tutto è stato fatto in pochissimo tempo.

L’abbandono dei social da parte di Chiara Nasti

A un certo punto della vita però, ci si ritrova a fare i conti con se stessi, guardarsi allo specchio e osservare che non ci si riconosce più in quell’immagine riflessa, ed è stato proprio quello che è successo alla ragazza. Di recente infatti l’influencer ha deciso di annunciare il suo abbandono, seppur momentaneo, dai social.

Non si conosce ancora il periodo di stacco, ma ecco cosa ha riportato la Nasti in merito: “Ho bisogno di prendere una pausa dai social, amo chi mi sopporta da sempre ma in questo momento voglio dedicare del tempo a “CHIARA”. Ci pensavo da qualche settimana ma avevo la paura di poter deludere le persone che hanno sempre creduto in me. Però sono arrivata alla conclusione che se le mie decisioni a oggi dovessero deludere gli altri, ma far bene a me“.

Non solo, Chiara ha continuato il suo discorso, affermando che in parte la sua decisione è stata anche dipesa dalla sua sensibilità d’animo: “Essendo una persona super sensibile certe cose non sono riuscita a prenderle con la leggerezza di una ragazza di 23 anni, e dato che sono sempre sotto giudizio. E voglio ritrovarmi nella maniera più serena possibile e sicuramente per un periodo lontana da Internet. Vi voglio bene,Chiara“.