"Chiara Lubich", record di ascolti per Cristiana Capotondi: il dolce gesto del fidanzato Andrea Pezzi

“Chiara Lubich – L’amore vince tutto” è la nuova fiction di Rai Uno che racconta la vita della prima suora laica nella storia della cristianità, colei che promosse un maggiore coinvolgimento femminile nella Chiesa Cattolica e fondò il Movimento dei Focolari. Per interpretare la Lubich è stata scelta una delle migliori attrici nostrane, Cristiana Capotondi, classe 1982, che ha dato al suo personaggio l’enfasi, la forza e l’incredibile perseveranza della vera Lubich, donna di grande spessore e dalla fede incrollabile.

E il pubblico l’ha premiata con ascolti stellari: la prima puntata della fiction è stata seguita da ben 5.641.000 telespettatori, stracciando la concorrenza Mediaset e ottenendo il 23% di share. A sostenere Cristiana Capotondi c’era anche il suo fan numero uno, ovvero il fidanzato Andrea Pezzi, ex deejay di MTV che attualmente lavora in radio come autore e produttore.

Il dolce (e discreto) gesto di Andrea Pezzi nei confronti della fidanzata Cristiana Capotondi

Andrea Pezzi e Cristiana Capotondi stanno insieme da dieci anni e il supporto reciproco, anche dal punto di vista professionale, è uno dei punti cardine su cui si basa il loro rapporto, proprio come la fiducia e la decisione di stare il più lontano possibile dal mondo del gossip. Ciò presuppone anche un uso parsimonioso dei social, che nel loro caso servono quasi esclusivamente per lavoro, tuttavia in questa occasione Pezzi ha fatto uno strappo alla regola.

Per supportare la fidanzata e mostrarle tutto il suo orgoglio, Andrea Pezzi ha pubblicato tra le storie Instagram diversi frammenti tratti dalla prima puntata della fiction; vedono tutti protagonista la sua Cristiana, che l’uomo ha commentato con un cuoricino. Un gesto dolcissimo che dimostra, nel caso ce ne fosse bisogno, come l’amore sia vivo anche ora che sono passati anni dall’inizio della loro storia.

E se tempo fa, ospite di Caterina Balivo, Andrea Pezzi parlò di amore a prima vista, in una recente intervista Cristiana Capotondi ha rivelato di essere stata lei a fare il primo passo con lui, grazie a un bigliettino che fu l’occasione per un primo appuntamento. “Prima di incontrare l’amore della mia vita” ha raccontato la Capotondi, “ho vissuto con un costante senso di mancanza, di vuoto. Quando cerchi la persona giusta sbagli delle cose volontariamente, per sperimentare e capire qual è il perimetro della tua felicità”.