Chiara Ferragni vittima di uno scherzo architettato da Fedez

Non ci si annoia mai in casa Ferragnez; tra le imprese del piccolo Leone alla innumerevoli storie casalinghe pubblicate da Chiara Ferragni e suo marito Fedez, i due ragazzi sanno sempre come deliziare i loro tantissimi fan, mostrando loro attimi di vita quotidiana, a volte semplici ma pur sempre piacevoli, sottolineando quei momenti intimi e teneri di una famiglia.

Non solo tenerezza ma anche divertimenti e ilarità, questo è l’ingrediente perfetto per essere felici in una famiglia, ovviamente senza prendersi mai troppo sul serio. Su questo aspetto Fedez appare quasi un maestro di vita e di fatto nemmeno a questo giro si è smentito, architettando uno scherzo alle spalle di sua moglie che, a quanto pare, ci è cascata in pieno.

Lo scherzo di Fedez e la risposta a tono di Chiara

Il cantante da sempre aveva mostrato di aver un particolare debole per la bellissima attrice spagnola Ester Exposito. Il ragazzo ha voluto così sfruttate questo aspetto risaputo da tutti, sua moglie compresa, per divertirsi un po’ alle spalle di Chiara. In questi giorni infatti è stato possibile leggere un commento fatto da Fedez su una foto della Exposito, dove si legge: “Ma quanto è bella mia moglie… ah no ho sbagliato post scusate“.

Senza nemmeno a dirlo, in poco tempo una pioggia di commenti hanno invaso quello di Fedez, ma era tutto calcolato, in realtà il cantante aspettava che la diretta interessata leggesse il commento, ovvero sua moglie Chiara. La reazione di quest’ultima non si è fatta attendere troppo, giungendo con un messaggio su Whatsapp con una sola parola ma che racchiudeva tutto il senso della vicenda: “S….o“.

Il tutto è stato poi condiviso sulle storie di Fedez, generando non poca ilarità tra i fan del rapper e allo stesso tempo Fedez è convinto che anche sua moglie, a suo modo, abbia apprezzato questo scherzo, alla fine innocuo.