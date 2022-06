Chiara Ferragni, svelato il cachet da urlo per Sanremo 2023: "Una cifra vergognosa", tenetevi forte

Ascolta questo articolo

A rivelare l’incredibile novità è stato Amadeus, il noto conduttore della Rai già alla guida di Sanremo nelle ultime edizioni. Mancano ancora tanti mesi alla prossima edizione della nota Kermesse canora, eppure è già spuntato il nome dell’ospite d’eccezione: si tratta della nota influencer Chiara Ferragni.

Dopo una lunga trattativa, la moglie di Fedez si è lasciata convincere e fiancheggerà il noto conduttore per aprire e chiudere la prossima edizione di Sanremo 2023. Appresa la notizia, la domanda più gettonata sta già spopolando sui social: a quanto ammonterà il cachet per garantirsi la presenza sul palco dell’Ariston della nota imprenditrice? Ecco la cifra da capogiro.

Ecco il cachet della Ferragni

L’annuncio della presenza di Chiara Ferragni a Sanremo ha suscitato grande sorpresa, anche perchè Amadeus non è riuscito a contenere la soddisfazione per questo grande risultato. Naturalmente la presenza di una delle influencer più importanti del mondo potrà garantire al Festival una visibilità incredibile, motivo per il quale la Rai sarà disposta a sborsare fior di quattrini per averla sul paldo dell’Ariston.

Al momento è ancora troppo presto per scoprire la cifra esatta, tuttavia è possibile ipotizzare un range di riferimento, considerando i cachet degli anni passati. Certamente il fatto che la nota influencer, dichiaratasi sempre non interessata al piccolo schermo, si sia fatta convincere, vuol dire che probabilmente parliamo di una cifra davvero stellare.

Chiara Ferragni sarà presente solo nei momenti cruciali del Festival, vale a dire nella serata inaugurale e per la finalissima. Si stima che dovrebbe incassare tra i 20 mila ed i 35 mila euro a puntata, quindi sino a 70 mila euro in totale. Si tratta di un investimento sicuro, visto che la Ferragni è comunque garanzia di pubblicità, ma rimane comunque un’incognita soprattutto per un motivo: ci si chiede cioè se l’imprenditrice digitale sarà poi in grado di cavarsela in vesti del tutto nuove per lei. Di sicuro sarà un esordio in tv da non perdere.