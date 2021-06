Chiara Ferragni si vaccina: "Il primo passo verso il ritorno alla vita normale"

Continua in Italia l’impegno per la campagna vaccinale per il Covid-19, con sempre più persone che hanno finalmente accesso alla prenotazione per l’agognato vaccino che permetterà, una volta ottenuta una copertura sufficiente, di poter andare sempre più vicini ad un ritorno alla normalità.

Tra l’elenco delle persone che hanno già ricevuto la prima dose si aggiunge una celebrità: Chiara Ferragni, influencer, imprenditrice e moglie del cantante Fedez, ha infatti ricevuto la prima vaccinazione oggi a Milano. Ad annunciarlo è la stessa Ferragni sul suo profilo Instagram, dove ha postato una foto del momento della somministrazione.

Indossando pantaloni bianchi, un top traforato bianco, due collanine dorate con pendente a cuore e unghie laccate di rosa, la Ferragni ha condiviso l’immagine con i suoi oltre 23mila follower, scrivendo nella didascalia: “Un momento così emotivo che sembrava tanto lontano, ed è appena successo: ottenere la mia prima dose del vaccino per il Covid“. Chiara non ha dichiarato quale sia il tipo di vaccino che le è stato somministrato.

La star aggiunge: “Dopo più di un anno in isolamento e con la paura, sono così felice che questo sia il primo passo verso il ritorno alla vita normale. Vacciniamoci tutti“. Fra i commenti al post, la campionessa paraolimpica Bebe Vio che scrive “Brava Chiaretta” e la cantante Francesca Michielin che commenta “Grazie per aver condiviso questo momento, è davvero importante sensibilizzare in tal senso“.

In Italia attualmente sono 23 milioni le persone ad aver ricevuto almeno una dose del vaccino, delle quali 12 milioni quelle che hanno già ricevuto entrambe le dosi o il vaccino monodose. Al momento è solo il 20% della popolazione ad avere una copertura piena del vaccino, anche se non è ancora chiaro se possa difendere dalle temute varianti. E’ invece il 38,8 % ad avere ricevuto almeno una dose del vaccino.