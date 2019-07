Chiara Ferragni si sfoga sui social dopo essere stata insultata per strada

Cosa ne pensa l’autore

Liliana Morreale - Insultare una donna per strada e spiegare ad una bambina che è meglio non guardarla perché è brutta senza trucco è un comportamento non giustificabile. Chiara Ferragni ha fatto bene a rendere noto l'episodio; inoltre se sui social un personaggio noto come lei è abituato a ricevere insulti, nella vita reale questo comportamento è più inusuale, ed infatti anche la Ferragni è rimasta scioccata.