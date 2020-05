Chiara Ferragni sembra essere pronta per il secondo figlio

Chiara Ferragni è incinta? O forse è solo voglia di maternità? È questo il dubbio che nelle ultime ore è venuto ai tanti follower della nota influencer, che su Instagram conta oltre venti milioni di seguaci. Come al solito il gossip è stato alimentato da una delle sue storie, con protagonista una collana.

Nell’immagine, condivisa dalla Ferragni, si vede appunto il gioiello, accompagnata dal testo (in inglese): “Questa rappresenta la mia famiglia“. Non si tratterebbe di una sponsorizzazione, ma probabilmente di un suo acquisto, anche per supportare le piccole imprese, come il venditore del monile; sono stati, però, i nomi associati a ciascun pendente a stimolare la curiosità dei followers.

La collana, infatti, ha nove charms e ciascuno è riferito ad uno dei componenti della famiglia Ferragni: Dad (papà Marco Ferragni), Mum (mamma Marina Di Guardo), Franci (la sorella Francesca), Vale (la sorella Valentina), Me (Chiara), Fede (Fedez), Leo (il figlio Leone), Mati (il cane Matilda) e un ultimo charm, il più piccolo, dedicato ad un ipotetico “futuro bambino“.

La storia ha scatenato la curiosità dei followers, che si sono chiesti se l’influencer abbia voluto annunciare in questo singolare modo una gravidanza già in corso, o se abbia solamente manifestato la sua voglia di diventare nuovamente mamma, dopo la nascita di Leone, che a marzo ha compiuto due anni.

A risolvere il dilemma ci ha pensato il marito Fedez, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato un breve video chiarificatore. “Mia moglie si è fatta fare una collana con dei piccoli ritratti di tutti i componenti della famiglia, tra cui un future children. No, non è incinta. Penso si sia portata avanti per quando ci sarà”; questa la spiegazione del cantante, che però non esclude anche una seconda possibilità: “L’ ipotesi 2 è che magari deve dirmi qualcosa e spero non me l’abbia voluto dire così”.