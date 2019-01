Chiara Ferragni replica a Fabrizio Corona e i fan si scatenano

Fabrizio Corona, ospite nella puntata di sabato 19 gennaio 2019 di Verissimo, ha lanciato una scoop che ha fatto storcere il naso a moltissimi telespettatori e non solo. Secondo l’ex re dei paparazzi infatti, nel momento in cui lui stava con Silvia Provvedi, quest’ultima l’avrebbe tradito con il rapper Fedez.

Inutile dire che questa notizia ha immediatamente fatto il giro del web tanto da arrivare anche alle orecchie di Chiara Ferragni la quale, serafica, invece di inveire contro Fabrizio ha deciso di non spendere molto parole. Con un post sul suo profilo Instagram, pubblicato infatti subito dopo l’intervista di Corona, Chiara ha risposto condividendo un momento di serenità famigliare con Fedez e il piccolo Leo.

Inutile dire che questo comportamento ha lasciato basiti i tantissimi follower della coppia e alcuni si sono anche permessi di chidere maggiori informazioni proprio alla diretta interessata. “Ma Fedez ti ha tradito con Silvia Provvedi? Lo ha detto Corona a Verissimo” scrive infatti un utente curiosa di sapere mentre velocissima è la risposta della bella influencer “Ma ti pare?”.

Tantissimo il sostegno ricevuto dopo le dichiarazioni di Corona sul presunto tradimento di Fedez soprattutto da parte dei numerosi fan che, infastiditi dall’atteggiamento dell’ex re dei paparazzi, hanno voluto dire la loro commentando negativamente l’intervista a Verissimo. “Perche’ e’ un ca**aro e Chiara e Fedez hanno molta visibilita’… insomma, per rompere le pa**e, come al solito” scrive un utente e ancora “Inizia a denunciarlo per diffamazione sto corona e vedrai che non lo dice più invenzioni del cavolo rovina famiglie”.

Nessun commento invece sembra essere stato rilasciato da parte del rapper incriminato che anzi, ha deciso di riversarsi sul suo profilo Instagram condividendo una divertente serata passata con amici in una escape room a tema Harry Potter. Non ci resta dunque che attendere e vedere cosa dirà anche Silvia Provvedi in merito alle ennesime illazioni rilasciate dal suo ex.