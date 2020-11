Chiara Ferragni propone alla Kinder suo figlio Leone come testimonial

Una nuova importante novità coinvolge la famosa influenzer Chiara Ferragni. La ragazza infatti in un modo o nell’altro, si ritrova sempre sulle principali pagine di cronaca rosa, tanto che oramai è un volto quasi fisso sulle riviste di gossip. Oggi la moglie di Fedez è divenuta protagonista indiretta di una vicenda che coinvolge prevalentemente suo figlio Leone.

Il piccolo infatti è sempre stato molto amato e conosciuto dai tanti fan dei Ferragnez, tanto che hanno saputo amare sin da subito quel piccolo dagli occhi azzurri e dai capelli biondi, tutto sua madre. Leone è stato recentemente protagonista di un fotomontaggio davvero ben fatto e molto divertente. La sua foto infatti è stata sostituita a quella classica del bambino che si trova sulle barrette di cioccolato della nota azienda dolciaria Kinder.

La foto è divenuta molto famosa in pochissimo tempo, generando tenerezza e ilarità da parte dei fan, ma anche la stessa Ferragni approfitta della foto per fare un annuncio molto importante. La donna infatti rivela al pubblico e all’azienda, tramite un opportuno tag della foto in questione, che e sempre stato il suo sogno nel cassetto rendere Leone famoso, pubblicando la sua foto sulle barrette Kinder.

Nella foto in questione infatti si legge: “Questo è il mio sogno. Kinder, possiamo farlo accadere?“. L’azienda risponderà alla proposta di Chiara? Mai dire mai. Intanto sul fronte legale la ragazza si ritrova ancora una volta a dover fronteggiare alcune questioni burocratiche da parte dell’Antritrust, generate intorno al video musicale lanciato in estate insieme a Baby K, dal titolo “Non mi basta più“. Il Codacons infatti denuncia la Ferragni per aver pubblicizzato in maniera occulta un noto prodotto per capelli.

Il Codacons espone la vicenda, dichiarando: “Il videoclip del brano mostra a più riprese i prodotti di un noto marchio per la cura dei capelli,e addirittura il nome dell’azienda produttrice viene menzionato anche nel testo stesso della canzone“. Al momento la Ferragni non ha ancora replicato alle accuse, ma non si esclude che a breve la ragazza possa commentare l’accusa in questione.