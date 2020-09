Chiara Ferragni: nuovo progetto per un programma tv insieme a Simona Ventura

Di certo è l’influencer più famosa d’Italia, ma forse si potrebbe anche affermare che sia la più famosa a livello mondiale, si parla ovviamente di Chiara Ferragni. La moglie di Fedez infatti riesce sempre a conquistare l’attenzione del gossip. Oramai tutti conoscono Chiara, grazie anche alla sua enorme versatilità. La ragazza infatti non si cimenta solo nel mondo della moda, ma si è messa più volte alla prova, anche in altre realtà.

Appena un anno fa venne pubblicato il suo primo docu-film, dove veniva narrata la vita della ragazza; in poco tempo riuscì a conquistare un vero e proprio record, incassando in soli tre giorni 1.601.499 euro, diventando il documentario uscita-evento più visto della storia del cinema italiano.

Dalla moda al cinema, e dal cinema alla musica; è diventato un tormentone estivo infatti il suo singolo insieme a Baby K “Non mi basta più”. Qualsiasi aspetto lavorativo in cui decide di dedicarsi, la Ferragni conquista sempre un grande successo. A questo giro sembra che un nuovo progetto bolle in pentola per l’influencer, e a rivelarlo ci pensa il direttore Roberto Alessi.

Su “Libero Quotidiano” si legge di una collaborazione insieme alla conduttrice Simona Ventura, per un programma televisivo. Si apprende infatti: “Pare che Chiara Ferragni, moglie di Fedez, e Simona Ventura abbiano un progetto televisivo che potrebbero realizzare insieme. Tema ricorrente? La moda, che vede in Simona una superappassionata e in Chiara Ferragni una vera esperta. L’idea è quella di far incontrare due mondi, quello della tv (e che cosa c’è di meglio di Simona) e quello dei social (e la Ferragni è la regina).“

La domanda a questo punto è sorta spontanea a molti: che tipo di programma? Ovviamente di moda! Non potrebbe essere altrimenti dato che si parla della Ferragni. Di certo la partecipazione alla conduzione di Simona Ventura, non potrà che giovare al successo di questo nuovo progetto.