Chiara Ferragni mostra le gambe "non depilate": la reazione dei fan e lo scherzo di Fedez

Anche stavolta, Fedez e Chiara Ferragni – i “Ferragnez”, come vengono simpaticamente chiamati sia dai fan che dagli haters – hanno fatto centro con un post simpatico e irriverente, che ha ricevuto una valanga di like su Instagram e altrettanti commenti. Com’è noto a chi li segue sul popolare social, la coppia milanese attualmente si trova in Puglia, in una delle masserie più lussuose della provincia di Brindisi, per trascorrere le vacanze estive.

In uno scatto che la riprende nel giardino del resort, Chiara Ferragni si mostra in una posa alquanto singolare, che mette in mostra delle gambe non depilate. I fan, entusiasti, hanno subito commentato: “Chiara è una di noi!”, pensando che si trattasse di un post volto a favorire l’inclusione, il diritto di ognuno – soprattutto delle donne – di mostrarsi come vuole, anche con le gambe non depilate.

Il simpatico scherzo di Fedez e Chiara Ferragni: lei non si depila, lui svela il trucco

E invece niente di tutto ciò: si trattava infatti dell’ennesimo scherzo architettato da Fedez. Alla foto, infatti, fa seguito un mini-video che vede spuntare da dietro il rapper milanese; le gambe in questione, insomma, erano sì villose, ma non appartenevano all’influencer di fama mondiale bensì a suo marito.

E lo scherzo ancora una volta ha ottenuto grande successo, visto che in pochi minuti il bizzarro video ha superato i due milioni di visualizzazioni. Tantissimi anche i commenti, più o meno ironici. “+27% di vendita di rasoi” ha scritto un utente. E ancora: “Finalmente la Ferry con bei piedi” ha ironizzato un altro. “Siete troppo forti” hanno chiosato in tanti.

A riprova del fatto che i Ferragnez, oltre a essere una coppia di successo, sono anche molto amati da un pubblico estremamente eterogeneo, che comprende adolescenti e giovanissimi, ma anche trentenni, quarantenni ecc. fino addirittura a fan decisamente più in avanti con gli anni. E se separatamente Fedez e Chiara Ferragni riscuotevano già un grande successo, in coppia sembrano essere inarrestabili!