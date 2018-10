Chiara Ferragni, lo sfogo contro Lufthansa e l’ironia di Fedez: "Insultatela per l’acqua, ma non fatele perdere i voli"

Chiara Ferragni, la modella ed influencer, e il rapper Fedez, giudice del celebre talent musicale “X Factor”, sono ritornati alla ribalta della cronaca per alcune Instagram Stories fatte dalla blogger, dove ha denunciato i disservisi ed i disagi causati dalla cancellazione di un volo della Lufthansa che avrebbe dovuto prendere al seguito del figlio e del marito.

Di ritorno Los Angeles, dove Chiara e Fedez sono andati oltre che per motivi di lavoro anche per l’opoerazione del piccolo Leone, la coppia dopo aver fatto un tranquillo volo Los Angeles-Francoforte, si sono scontrati all’arrivo con la notizia della cancellazione della coincidenza che li avrebbe dovuti riportare in Italia.

Lo sfogo di Chiara e l’ironia di Fedez

Viaggiare con un bambino piccolo non è mai cosa facile, specialmente quando quel bambino ha subito da poco un intervento. Ogni minuto atteso farebbe salire l’ansia, la preoccupazione e la rabbia a chiunque, ancor più ai Ferragnez, che non devono chiedere mai, e che hanno a disposizione sempre tutto quello che vogliono.

Come denunciare allora il disservizio ed il disagio subito? Ovviamento nel modo che a Chiara e Fedez è più congeniale, cioè pubblicando una Instagram Stories, dove la famosa fashion blogger se la prende con la responsabile Lufthansa: “Hanno cancellato il nostro volo di coincidenza, ci hanno messo su un secondo volo mentre il primo è stato rimandato di un’ora e noi abbiamo raggiunto il gate alle 12,10 correndo come matti con un bambino” – per poi aggiungere – “e ci hanno lasciato qui con un volo alle 12,20. Ora noi dobbiamo aspettare 5 ore in aeroporto“.

A far eco alle parole di Chiara c’è anche Fedez che pubblica una Instagram Stories riprendendo la moglie che, arrabbiata come una iena, sta registrando il suo messaggio per Lufthansa. Fedez vede però il lato comico della cosa, perché dice: “M*****a raga, insultatela sull’acqua, ma non fatele perdere i voli che si inca**a come una belva“.