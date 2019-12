Chiara Ferragni, le confessioni shock sul Natale: "La festa della schifezza"

Cosa ne pensa l’autore

Gloria La Barbera - La vita delle celebrità di internet è costantemente sotto i riflettori. Neppure le dichiarazioni più remote sono al riparo dalla sbalorditiva bravura dei cosiddetti "cyberstalker", in grado di far riesumare gli scheletri nell'armadio più reconditi dei personaggi del web. Ritengo che Chiara Ferragni, al momento attuale, se ne stia infischiando bellamente dei suoi vecchi deliri adolescenziali, scritti in momenti di impulsività e immaturità.