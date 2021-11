Chiara Ferragni lancia la sua nuova collezione di trucchi: i prezzi

Ormai etichettarla solo con l’aggettivo Influencer può risultare quasi sotto valutare quello che oggi è diventata Chiara Ferragni. Una vera “Business woman” in grado di fiutare qualsiasi tipo di affari, di occasioni da prendere al volo. Qualsiasi cosa tocchi la ragazza, riesce sempre a prendere il volo in pochissimo tempo. Non è passato molto tempo da quando la donna ha sponsorizzato la sua serie di gioielli.

Prezzi che, tutto sommato, risultano anche alquanto in linea con il mercato: si parte da un girocollo dal valore di 249 euro, fino ai tennis dal valore di 89. Insomma prezzi per tutte le tasche. Per non parlare poi dell’imminente lancio della prima serie biografica della famiglia “Ferragnez” intitolata proprio I Ferragnez. I protagonisti della serie, come anche il titolo lascia intuire, sarà tutta la famiglia di Chiara, una finestra sulla vita della donna e di suo marito Fedez.

Chiara Ferragni: la nuova linea di trucchi e i prezzi

Nonostante i mille progetti in cantiere, quelli portati a termini e quelli ancora in corso, la donna non rinuncia alla sua più grande passione e soddisfazione, la linea trucchi. A breve infatti verrà lanciata la nuova linea di trucchi targati Ferragni. Senza dubbio una collezione attesa da migliaia di ragazze che, con ansia, attendono l’uscita ufficiale.

I Prodotti saranno disponibili a breve sia nelle profumerie che vendono prodotti dedicati, ma anche sul sito ufficiale di Chiara. Per quanto riguarda i prezzi, anche questa volta, c’è una vasta gamma di prodotti, per tutte le tasche. Si parte da una semplice palette con 15 shades con colori mat, shimmer, metallizzati e glitterati, applicabili con i pennelli o con le dita, dal prezzo di €49,00.

A seguire troviamo il blush illuminante, con un prezzo di €36,00, ma non mancano mascara, gel per le ciglia, i cui prezzi sono di €25,50 per il mascara e di €20,00 per il gel. Infine come potrebbero mancare i rossetti per le labbra in colori diversi, il cui costo è di €21,50. Un lancio che appare quasi ponderato, strategico visto l’avvicinarsi delle feste natalizie. Senza dubbio ci sarà un sold out di tutti i prodotti.