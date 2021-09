Chiara Ferragni, la sua ultima provocazione: arriva la foto completamente nuda

Oramai si può anche apertamente dire che la parola “successo” potrebbe benissimo essere automaticamente associato al volto della famosa influencer Chiara Ferragni. Innumerevoli le partnership con i brand più famosi di sempre. Collaborazioni che sembra non diano cenno di smettere. In questi giorni infatti la Ferragni ha siglato un accordo pluriennale con “Safilo“; collaborazione che, in poche ore, ha fatto letteralmente volar il titolo in borsa del gruppo, piazzandosi a fine giornata con +13.

Insomma l’effetto Ferragni non ha smentito nemmeno questa volta. In queste ore per il web è praticamente impazzito dopo che la donna ha deciso di lanciare un’altra arguta provocazione. La Ferragni ha infatti postato un foto completamente senza veli, proprio come mamma l’ha fatta, ma con indosso soltanto un paio di stivali neri.

Chiara Ferragni: la foto senza veli

La foto in questione infatti, nonostante a una prima occhiata possa sembrare troppo spinta, con il mero intento di guadagnare facili visualizzazione, in realtà nasconde invece un fine provocatorio da parte di Chiara. L’intento della donna sembra però essere stato raggiunto in pieno, considerando la marea di commenti, positivi e negativi che ha avuto a seguito della foto pubblicata.

Tra i commenti di disapprovazione si leggono per esempio: “Ma tuo marito davvero ti fa pubblicare queste foto?“, ma ci sono anche tanti altri commenti che si complimentano con l’influencer per il suo fisico invidiabile nonostante le sue due gravidanze.

Insomma non in un modo o nell’altro la Ferragni trova sempre il modo per far parlare di sé, e forse è proprio questa la chiave del suo enorme successo. Non solo Chiara, ma anche tutta la famiglia sono diventati delle vere e proprie star del web. Molti seguiti infatti sono anche i due bambini di Fedez, Leone e Vittoria. Di recente la famiglia non ha mancato di aggiornare i milioni di fan circa il loro weekend montano, in uno splendido resort.