Chiara Ferragni, la sua cagnolina è stata ricoverata a Zurigo

Sono giorni difficili quelli che i Ferragnez stanno passando. La notizia della malattia di Matilda Ferragni, la cagnolina della popolare coppia ha sconvolto tutti i fan di Chiara Ferragni e Fedez. Qualche giorno fa infatti, a seguito di alcune crisi epilettiche, la bulldog francese è stata sottoposta a numerosi accertamenti che hanno poi portato alla diagnosi del cancro.

Una diagnosi che è stata poi rivelata da Chiara Ferragni stessa attraverso le sue Instagram Stories. La bionda influencer ha infatti condiviso con i suoi numerosissimi follower la commozione e il dolore che stava provando dopo aver appreso questa orribile notizia. La Ferragni si è infatti mostrata in lacrime e ha ammesso la grande paura di perdere la sua cagnolina, che è insieme a lei ormai da 10 anni.

Sono stati tantissimi i follower che hanno espresso tutta la loro solidarietà per questo momento difficile, approfittando anche per dare qualche consiglio e condividere le proprie esperienze con gli animali. Matilda Ferragni è stata ricoverata in un centro di oncologia veterinaria a Zurigo, e adesso ha potuto far ritorno a casa, per poi ritornare nella clinica Domenica. Per lei le sedute di radioterapia inizieranno a partire da lunedì.

“Mati sta bene, ha fatto queste visite a Zurigo ed è tornata in forma. Voleva mangiare, correva, sembrava la solita cagnolina di sempre. Domenica la riporteremo io e Fede a Zurigo per iniziare la radioterapia lunedì. Siamo molto positivi, dicono che c’è un’altissima probabilità che il tumore diminuisca di dimensione o non cresca comunque” – sono state le parole di Chiara Ferragni. La nota influencer ha poi approfittato per ringraziare tutti i suoi followers per i numerosissimi messaggi di affetto, calore e supporto che le hanno inviato durante questo momento così difficile.

Non resta quindi che augurarci che la radioterapia abbia gli effetti sperati e che la cagnolina di Chiara Ferragni possa presto tornare a casa con la sua famiglia.