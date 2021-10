Queste sono ore di apprensione per Vittoria Lucia, la figlia di Chiara Ferragni e Fedez che da qualche giorno è ricoverata a causa del virus RSV (virus respiratorio sinciziale), la principale causa di bronchiolite e polmonite nei bambini di età inferiore a 2 anni.

Nei giorni scorsi, Fedez aveva rivolto un appello ai genitori:“Se avete figli piccoli fate molta attenzione, mi raccomando, questo virus Rsv, ovvero Respiratory Synctyal Virus, non va preso alla leggera”, pubblicando anche il titolo di un articolo: “Epidemia virus respiratorio neonati, è allarme: ospedali italiani pieni”.

Il ricovero in ospedale e gli ultimi aggiornamenti sulla piccola Vittoria

La piccola Vittoria era finita in ospedale dopo aver contratto il virus dal fratello maggiore Leone e, dopo un peggioramento, è stata nuovamente ricoverata. Chiara, in queste ore, ha rotto il silenzio, pubblicando sulle Instragram Stories un aggiornamento per i suoi fan. L’influencer e imprenditrice ha scritto: “Aggiornamenti su Vittoria”.

Le ultime notizie sulle condizioni della bimba arrivano oggi proprio da Chiara, dunque, che tra le Instagram Stories fa il punto della situazione e invita le i suoi sostenitori ad inviare loro tutta la positività necessaria, scrivendo: “Migliora sempre di più ma i suoi livelli di ossigeno non sono ancora tornati regolari. Mandateci vibrazioni positive in modo che possiamo finalmente lasciare l’ospedale e tornare a casa”.

L’appello di Chiara

Già ieri Chiara aveva pubblicato alcuni scatti della bimba ricoverata ed aveva confessato tutta la sua nostalgia del primo figlio, Leone, da cui peraltro la neonata, sette mesi, ha contratto il virus. Se però il bimbo è esente dal manifestarsi della malattia nei suoi sintomi più gravi, i neonati sono più soggetti all’aggravarsi delle problematiche.

Non è un caso che la 34enne abbia chiesto ai suoi follower di aiutarla nella comprensione della malattia. Attraverso un box di domande/risposte pubblicato su Instagram, ha infatti invitato tutti a raccontare la loro esperienza qualora abbiano avuto in passato bimbi ricoverati con lo stesso problema. “Avete avuto esperienze con bimbi malati di meno di un anno?”, ha domandato.

“Vai Vitto torna più forte di prima” è il messaggio di Francesca Ferragni, sorella di Chiara, lasciato su Instagram per la bambina. “Abbiamo una guerriera in famiglia ❤️ ci vediamo prestissimo a casa❤️”, fa eco Valentina. Intanto, nonna Marina di Guardo, lascia tante emoticon a forma di cuore.

Il numero dei piccoli ricoverati

A Padova sono 16 i piccoli ricoverati, di cui 4 intubati in rianimazione, al Policlinico Umberto I di Roma 10 i ricoverati, di cui 2, di appena un mese di vita, in terapia intensiva, ma anche nelle altre regioni la situazione è analoga.