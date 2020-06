Chiara Ferragni incinta, l’indiscrezione e il gesto di Fedez

La famosa influncer, tra le più famose a livello internazionale, Chiara Ferragni, ritorna, insieme a tutta la sua famiglia, sulle pagine di cronaca rosa. Da qualche tempo infatti i fan più accaniti dei Ferragnez hanno iniziato ad avere sospetti su una probabile gravidanza della ragazza.

Osservando quel pancino lievemente pronunciato e alcuni gesti di Fedez, il tutto è apparso molto sospetto; le varie foto di Chiara, dove si mostra nella sua quotidianità, sono corroborate poi anche da una storia su Instagram, in cui sono presenti suo figlio Leone, suo marito Fedez e sua madre, Marina Di Guardo.

Si sente la nonna di Leone pronunciare una frase alquanto compromettente: “Tra poco vi arriverà una bambina e sarà innamorata solo di te!“, riferendosi a Fedez. In molti hanno dato per certa la notizia della gravidanza della ragazza, seppur non confermata dai diretti interessati; ciononostante, va comunque presa con la dovuta cautela, in attesa della conferma da parte della Ferragni.

A corroborare la convinzione dei fan è stato anche quel gesto di Fedez, che poco dopo la pubblicazione della storia di Instagram, ha cancellato subito il tutto, insospettendo non poco i suoi tanti followers, che sospettano quindi che la storia della gravidanza sia vera, in quanto Fedez non avrebbe altrimenti avuto alcun motivo di cancellare la storia, se non per nascondere la frase pronunciata dalla madre di Chiara.

D’altro canto la ragazza, ai tempi della gravidanza di Leone, non diede subito l’annuncio ufficiale ai suoi fan, ma attese qualche mese e molto probabilmente ripeterà la stessa modalità. Bisogna anche dire che, nonostante per il momento Chiara e Fedez abbiano un solo figlio, la coppia non ha mai fatto mistero di volere allargare la famiglia. Non resta dunque che attendere la notizia ufficiale da parte dei diretti interessati, sperando che non ritardino troppo.