Chiara Ferragni incinta? Gli indizi sembrano confermarlo

In base agli ultimi rumors dei siti e riviste di gossip di poche ore fa, ci sono delle novità nell’aria per quanto riguarda Chiara Ferragni. La nota influencer, moglie del rapper Fedez e mamma del piccolo Leone, sarebbe incinta e, quindi, in attesa del secondo pargolo che allargherebbe così la famiglia. Vediamo insieme tutti gli indizi che sembrano confermarlo in attesa di una possibile conferma da parte della stessa influencer.

A insinuare il dubbio di una possibile gravidanza della Ferragni, sono stati, come sempre, i commenti del web, followers della Ferragni, che hanno affermato potesse essere nuovamente incinta. In occasione della sfilata di Dior che si è tenuta nella giornata di martedì 22 luglio, la nota influencer indossava un abito che faceva difetto sulla pancia. Il popolo del web si è scatenato, grazie anche ad alcuni commenti di Fedez, che hanno portato a pensare a una gravidanza per la Ferragni.

Fedez, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una storia in cui si accingeva a consumare delle uova strapazzate per colazione. La stessa Ferragni, ingolosita dal piatto, ha sentito il bisogno di assaggiarne, ma il marito l’ha “redarguita” dicendo “Fermati, non puoi”. La stessa Ferragni ha risposto in maniera seccata con “Fede, basta eh”. Il motivo è molto semplice: chi è in stato di gravidanza, non può consumare le uova.

Considerando i commenti dei suoi follower riguardo una possibile gravidanza, la stessa Chiara Ferragni ha deciso di prendere la situazione di petto, precisando: “Guys, è il vestito messo con la cintura così”. Una illusione dovuta all’abito che indossava, ma non ha menzionato la gravidanza. Oltre a questi indizi, un altro può far pensare che la famiglia Ferragni si stia allargando.

L’influencer, nelle sue stories, sempre in riferimento alla sfilata di Dior di martedì 23 luglio, ha postato, una foto con il marito Fedez, con l’aggiunta di tre cuori a coprire la pancia. Vedremo se si tratta solo di coincidenze o se davvero arriverà un nuovo membro in casa Ferragni-Fedez.