Chiara Ferragni, in vendita la sua casa superlusso a Los Angeles: il prezzo vertiginoso

Chiara Ferragni ha deciso di mettere in vendita la sua casa da sogno a Los Angeles. L’abitazione era stata comprata dall’influencer agli inizi della sua carriera, quando ancora non era sbocciato l’amore per Fedez e lei stava muovendo i primi passi in quel mondo che l’avrebbe resa ben presto famosa a livello mondiale.

Da allora molte cose sono cambiate: il matrimonio con Fedez e la nascita di due splendidi bambini e ora sembra che la Ferragni sia decisa a chiudere i conti con il suo passato vendendo quella che è stata la sua prima residenza. Una casa da sogno, messa in vendita ad un prezzo stellare.

In vendita la casa di Chiara Ferragni: ecco il prezzo

Tutto questo per la cifra di 2.699.000 di dollari (2.551.958 euro). In molti si chiedono come mai la Ferragni abbia preso questa decisione, ebbene il motivo principale, come lei stessa rivela, sarebbe l’intenzione “di investire i soldi ricavati in una casa vacanze vicina a Milano” e il Lago di Como per ora potrebbe essere la destinazione più probabile.

L’agenzia immobiliare che si sta occupando della vendita, ha reso noti i particolari superlusso dell’abitazione. La casa, del 1918, si estende su un piano, è ristrutturata e ampliata: “Chiavi in ​​mano situata in una strada alberata molto ricercata nella storica Spaulding Square” così inizia l’annuncio che prosegue: “Goditi una casa inondata di luce con 4 letti e 3 bagni con un concetto moderno e aperto. Nessun dettaglio è stato perso durante il rinnovamento totale di questa casa: pavimenti in legno di quercia a listoni larghi, nuova cucina gourmet, frigorifero per vini, gamma Wolf, forno a microonde, ripiani in pietra, coperture automatiche personalizzate per finestre, porte francesi del maestro che conducono al grande cortile spazio e altro ancora“.

Insomma, dopo l’arrivo della secondogenita Vittoria e di Edoardo, figlio della sorella Francesca, la famiglia si è allargata e i Ferragnez probabilmente stanno cercando una residenza per le vacanze più comoda per tutti, magari proprio in Italia